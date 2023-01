Im Norden wird‘s stürmisch: DWD erwartet orkanartige Böen – Feuerwehr warnt

Von: Johannes Nuß

Die Ausläufer eines Sturmtiefs sorgen in Bremen und Niedersachsen für starken Wind. Teilweise drohen orkanartige Böen. Die Feuerwehr warnt davor, den Wald zu betreten.

Bremen/Hannover – Das Wetter am Wochenende in Bremen und Niedersachsen wird immer ungemütlicher: Aktuell treffen Ausläufer eines Sturmtiefs auf den Nordwesten und sorgen am restlichen Wochenende für starken Wind. Bereits am Samstag wird das Wetter bei maximal elf Grad stürmisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mittags regnete es, im Harz war bereits zuvor vorhergesagt worden, dass gebietsweise mit Dauerregen zu rechnen sei.

Land unter im Norden: Feuerwehr warnt vor Sturm in Niedersachsen und Bremen – Wald nicht betreten

Am Sonntag sollte der Wind dann weiter zunehmen, so die Vorhersage. Aufgrund von orkanartigen Böen besteht dem DWD zufolge an der Nordseeküste Unwettergefahr. Bei sieben bis neun Grad bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Bis zum Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst an der Nordseeküste schwere Sturmböen und vereinzelt orkanartige Böen. Danach lässt der Wind an der Nordsee nach und geht bis zum späten Abend stark zurück, wie eine Meteorologin sagte. Es handle sich um ein kurzes Ereignis, das mit dem Sonntag dann vorüber ist.

Im Norden wird‘s stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit orkanartigen Böen. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Dennoch: Der Kreisfeuerwehrverband Aurich warnte Spaziergänger, Autofahrer und Hausbesitzer. So sollten etwa Gartenmöbel und Mülltonnen gesichert, Fenster und Türen geschlossen bleiben. Auch Baugerüste und Werbeschilder sollten nochmals auf einen sicheren Halt überprüft werden. Herunterfallende Dachziegel könnten ebenfalls eine Gefahr darstellen. Im Wald sollte man nicht spazieren gehen.

Verkehrsteilnehmer müssten besonders wachsam sein. Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste könnten auch für Radfahrer und Fußgänger zum Problem werden. Lastwagen könnten von der Straße gedrückt werden, hieß es bereits am Samstag, 14. Januar 2023, in einer Meldung. Im Binnenland gibt es stürmische Böen und Sturmböen, die ebenfalls am frühen Abend nachlassen. Am Nachmittag bilden sich zudem Schauer und es kann laut DWD zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen bei milden sieben bis acht Grad.

Aufgrund des Sturms sind im Harz die Seilbahnen und Lifte geschlossen. Sowohl am Wurmberg in Braunlage, wie auch am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg und am Bocksberg in Hahnenklee ist der Lift-Betrieb eingestellt .In der Nacht zum Montag ändert sich die Wetterlage. Nach einer extrem milden ersten Januarhälfte wird es in der kommenden Woche zunehmend kälter.