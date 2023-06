Land unter beim Hurricane: Fotos von Regen und Gewitter am Samstagabend

So kann es gehen, in Scheeßel hat das Hurricane-Wetter zugeschlagen. Eine Gewitterfront hat gegen 19 Uhr am Samstag das Festival getroffen.

1 / 52 Hurricane-Unwetter am Samstag – die Fotos © Warnecke

