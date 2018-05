Land und Kommunen beraten über Kita-Finanzierung

Hannover - Vertreter von Land und Kommunen haben am Mittwochabend fast bis Mitternacht über die künftige Finanzierung der Kita-Gebühren gesprochen. In Hannover kamen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zusammen.

Ob sich die Teilnehmer auf eine Lösung einigen konnten, wollte ein Sprecher des Kultusministeriums am Morgen nicht sagen. Auch der Städte- und Gemeindebund äußerte sich nicht zu dem Treffen. Details zu dem Gespräch sollten den Angaben zufolge im Laufe des Tages mitgeteilt werden.

In Niedersachsen sollen ab August alle drei Jahre des Kita-Besuchs für die Eltern kostenfrei sein. Bislang war nur das letzte Jahr vor der Einschulung gebührenfrei. Zuletzt war nicht vollends geklärt, wie das Modell finanziert werden soll. Der Vorschlag der Landesregierung an die Kommunen: Statt wie bisher 20 Prozent der Personalkosten will das Land zunächst 55 Prozent erstatten, bis 2021 dann 58 Prozent.

