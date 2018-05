Verdi-Chef Bsirske fordert mehr staatliche Investitionen

Braunschweig/Bremen - Mit Aufrufen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Stärkung von Tarifverträgen haben Gewerkschafter in Bremen und Niedersachsen den Tag der Arbeit begangen.

Verdi-Bundesvorsitzender Frank Bsirske forderte am Dienstag in Braunschweig mehr staatliche Investitionen in die Daseinsvorsorge wie etwa bezahlbaren Wohnraum, Bildung, Erziehung und Alterssicherung. Der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken, verlangte in Bremerhaven eine Stärkung von Tarifbindung und Mitbestimmung.

In den beiden Bundesländern nahmen nach DGB-Angaben am Dienstag knapp 40.000 Menschen an den rund 70 Maikundgebungen teil. Die relativ geringe Zahl erklärte eine Gewerkschaftssprecherin mit dem schlechten Wetter: „Es war kalt, stürmisch und hat geregnet.“ Der DGB hatte mit Teilnehmerzahlen auf Vorjahresniveau gerechnet - etwa 50.000 Menschen.

Teilhabe-Möglichkeiten stärken

Bsirske forderte die Koalition in Berlin auf, ihre Vorhaben zügig umzusetzen und die gesellschaftliche Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger zu stärken. „Investitionen in die gesellschaftliche Infrastruktur sind auch Gerechtigkeitspolitik“, sagte Bsirske.

Er plädierte außerdem für eine Stärkung der Tarifbindung. „Immer mehr Unternehmen, wie etwa der US-Konzern Amazon, betreiben eine schamlose Politik des Lohndumpings“, sagte Bsirske. Tarifflucht dürfe sich nicht mehr lohnen. „Wir brauchen Gesetze, die die Tarifbindung stärken und die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtern.“

Auch der Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt, Mehrdad Payandeh, ermahnte die Politik in Bund und Land, die Einhaltung von Tarifverträgen zu fördern. „Unsichere Jobs machen krank und kaputt“, sagte er. Arbeit müsse wieder Würde und Sicherheit bedeuten.

Gegen unsichere Arbeit vorgehen

IG-Metall-Küstenbezirkschef Geiken forderte von der Bundesregierung, mehr gegen unsichere, prekäre Arbeit und Niedriglöhne zu tun. „Die soziale Spaltung muss gestoppt werden“, sagte er. Arbeit müsse auch mit Familie und Pflege besser zu vereinbaren sein.

Der Bezirksleiter der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, ging in Göttingen auf die Autoindustrie ein. Er forderte die niedersächsische Landesregierung auf, den vereinbarten Strategiedialog zur automobilen Mobilität rasch zu beginnen. „Die großen Veränderungen, vor denen die industrielle Produktion steht, schaffen Verunsicherung. Viele Beschäftigte sorgen sich um ihre Zukunft“, sagte er.

Unhaltbare Zustände in der Fleischindustrie

Der katholische Pfarrer Peter Kossen wies bei einer DGB-Veranstaltung in Vechta auf die aus seiner Sicht immer noch unhaltbaren Zustände für osteuropäische Werkvertragsarbeiter in der Fleischindustrie hin.

„Dass Rumänen und Bulgaren als gleichwertige Mitbürger und Nachbarn gelten und nicht missbraucht werden als Billiglöhner und Drecksarbeiter - davon sind wir noch weit entfernt“, sagte Kossen. Nach wie vor gebe es einen „Sumpf“ krimineller Subunternehmer und dubioser Leiharbeitsfirmen, um Lohnkosten zu drücken und Unternehmer-Verantwortung abzuwälzen.

