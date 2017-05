Einblicke in historische Fachwerk-Orte

Kulturfestival in Südniedersachsen

+ © dpa Das Kunstfestival wird in mehreren Fachwerk-Städten in Südniedersachsen organisiert. © dpa

Osterode - Die Fachwerk-Städte in Südniedersachsen planen ein außergewöhnliches gemeinsames Kunstfestival. An mehr als 80 besonderen Veranstaltungsorten in Osterode, Duderstadt, Einbeck, Hann.Münden und Northeim finden im Herbst gut 250 kulturelle Veranstaltungen statt, kündigte Intendant Bernhard Kühne an.