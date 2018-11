Nutztiermesse Eurotier: Vom Kuhmagen aufs Handy

Rinder werden in Halle 11 auf der Eurotier zur Schau gestellt. Die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende Messe gilt als die weltgrößte Fachausstellung für Tierhaltung und -management.

Hannover - Von Juliane Klug. Es ist voll in der Landeshauptstadt. Denn auf dem Messegelände haben knapp 2600 Aussteller ihre Stände zur Eurotier aufgebaut. Noch bis einschließlich Freitag können sich auf Tierhaltung spezialisierte Landwirte bei der weltweit größten derartigen Fachmesse über neueste Trends der Branche informieren – über Futter, Zucht, Transport, Vermarktung und mehr. „Digital Animal Farming“ lautet das Leitthema.

Live aus dem Pansen – Informationen aus dem Kuh-Inneren im Zehnminutentakt direkt aufs Smartphone will Smaxtec Rinderhaltern verkaufen. Die Österreicher sind mit ihrem „Bolus“ seit diesem Jahr auch auf dem deutschen Markt. Der gut zehn Zentimeter lange zylinderförmige Sensor wird Milchkühen eingesetzt und gibt dem Landwirt Bescheid, ob sich eine Krankheit anbahnt, das Tier regelmäßig trinkt, wie es um die Paarungsbereitschaft steht und wann voraussichtlich das nächste Kalb kommt. Kurz: Es geht um noch mehr Optimierung im Stall.

Einem jungen Bauern, der an diesem Nachmittag bei der Sonderschau in Halle 26 steht, scheint die Idee zu gefallen. „Und wenn ich das System jetzt kaufe…“ beginnt er. Die Mitarbeiterin erklärt dem Enddreißiger, welche Geräte er zur Datenübertragung für wie viele Tiere benötigt. Visitenkarten wechseln die Besitzer. Dann verschwindet der Mann wieder im Besucherstrom, der der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) zufolge diesmal noch internationaler als zuvor ist.

Internationaler soll auch das Format der Messe werden. Seit Mittwoch ist beschlossen, dass es 2019 eine Eurotier „Middle East“ (Abu Dhabi), „South America“ (Brasilien) und „China“ geben wird. Dieses internationale Interesse spiegelt sich auch in den Reihen der Aussteller wider: 62 Länder sind vertreten.

Internationales Flair, hohe Besucherzahlen

„Wir reißen die 150.000-Besucher-Marke eventuell sogar“, sagt Rainer Winter, Pressereferent der DLG, die die Eurotier veranstaltet. Bereits zur Halbzeit hätten sich 80.000 Menschen in den Messehallen umgeschaut.

In einer von ihnen hat auch Seleggt einen Stand, das Verfahren, das Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erst vor einer Woche offiziell vorgestellt hat und das das Kükentöten beenden soll. Per Laser und ohne das Innere zu berühren, wird befruchteten Eiern am 9. Tag ein Tropfen Flüssigkeit entnommen. Dieser dient zur Geschlechterbestimmung.

Deutet alles darauf hin, dass aus diesem Ei nach zwölf weiteren Tagen ein männliches Küken schlüpfen könnte, wird es aussortiert und zu Futterpulver für andere Tiere verarbeitet. Spricht der Marker für ein Huhn, dann schlüpft es und legt als Legehenne später Eier.

+ Für Eier mit respeggt-Stempel stirbt kein Küken. © Klug

Wie sicher die Bestimmung ist? 98 Prozent, gibt eine Mitarbeiterin am Stand Auskunft. Hähne, die dennoch schlüpfen, dürfen aufwachsen. „Ohne Kükentöten heißt ohne Kükentöten.“ Aktuell vertreiben Rewe und Penny die ersten Eier – und nur in Berlin. In wenigen Monaten sollen Verbraucher sie überall kaufen können.

Während das Ende des Kükentöten langsam in Sicht scheint, beschäftigt die Landwirte auch ein weiterer aktueller Fall: der um die zwei niedersächsischen Schlachthöfe, denen Tierquälerei vorgeworfen wird. „Die Tierhalter sind genauso empört“, versichert Rainer Winter.

Einmal wegen der Tierrechtsaktivisten, die sich für die Bilder Zugang zu den Schlachthöfen verschafft haben. Aber auch wegen dem, was diese zeigten. „Der Gang zum Schlachter kann keine Stairway to Heaven, aber darf natürlich auch kein Highway to Hell sein“, sagt Winter.

Rund um die Messe: Gespräch mit einem Umweltaktivisten

Anlässlich der weltweit größten Nutztiermesse Eurotier in Hannover spricht Umweltaktivist Erasmus Müller darüber, wie er in Ställe geht und dort Aufnahmen macht. Seiner Ansicht nach ist es wichtig, den Tieren eine Stimme zu geben und zu zeigen, wie sie gehalten werden, um eine informierte Diskussion über Tierhaltung in Deutschland führen zu können.