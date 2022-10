Kuh im Glück: Gleich zwei Unfälle überlebt

Von: Dierk Rohdenburg

Eine Kuh im Landkreis Wesermarsch wurde binnen kürzester Zeit von zwei Autos erfasst. © Sebastian Gollnow/dpa

Nordenham – Offenbar haben nicht nur Katzen sieben Leben. Zumindest eine Kuh kann sich glücklich schätzen, weiter am Leben zu sein, denn sie kollidierte innerhalb weniger Minuten mit gleich zwei Autos.

Am Samstag gegen 21 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Autofahrer mit seinem Kia die Butjadinger Straße aus Richtung Stollhamm kommend in Richtung Abbehausen, als in Höhe der Hausnummer 181 plötzlich eine Kuh auf der Fahrbahn stand. Er stieß mit dem Tier zusammen, sodass es weggeschleudert wurde.

Die Kuh rappelte sich auf und stand nun auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs, wo sie dann ein zweites Mal, diesmal von einem in Richtung Stollhamm fahrenden BMW eines 51-Jährigen angefahren wurde.

Beide Fahrer stammen aus der Wesermarsch und blieben unverletzt. Die Kuh konnte leichtverletzt an den Eigentümer übergeben und wieder in den Stall geführt werden. An den Fahrzeugen wurde ein Schaden von 5.000 Euro verursacht.

Weitere Polizeimeldung:

Sieben Blutentnahmen wegen des Verdachts auf Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, drei Funde von geringen Mengen an Marihuana, ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und diverse Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren: Das ist die Bilanz einer Kontrollaktion der Polizei und des Zolls in der Nacht zu Sonntag.

Etwa 350 Fahrzeuge und deren Insassen wurden in der Zeit von Samstag um 18 Uhr bis Sonntag um 1.30 Uhr überprüft. Gemeinsam agierten hier Beamten des Hauptzollamts Oldenburg und Einsatzkräfte aus der gesamten Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Auch ein Rauschgiftspürhund des Zolls wurde eingesetzt. .

Es wurden Autos auf beiden Fahrtrichtungen der B 212 wurden ins Visier genommen und auf dem Gelände der Straßenmeisterei in Brake gestoppt. Ziel der Kontrolle war im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes die Verkehrssicherheit der überprüften Fahrzeuge und die Verfolgung insbesondere von Verkehrsordnungswidrigkeiten aber auch von Straftaten jeglicher Art.

Hierbei wurden unter anderem folgende Verstöße festgestellt:

Bei einem 18-jährigen Fahranfänger aus dem Raum Hagen bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Kokain gestanden haben könnte. Bei einem 32-Jährigen Mann aus dem Kreis Dithmarschen, einem 23-, einem 24-jährigen Mann und einer 19-jährigen Frau aus Bremerhaven zeigten die durchgeführten Tests eine mögliche Beeinflussung durch THC an. In zwei weiteren Fällen zeigten die kontrollierten Personen zwar körperliche Anzeichen auf einen möglichen Konsum, stimmten der Durchführung eines freiwilligen Tests aber nicht zu. Allen Personen mussten Blutproben entnommen werden.

Insgesamt dreimal schlug zudem der Rauschgiftspürhund an. Es es wurden kleinere Mengen Marihuana aufgefunden, beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet.

Darüber hinaus wurde bei einem 30-jährigen Mann aus Nordenham ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker aufgefunden. Ein 33-jähriger Mann aus Brake führte ein Springmesser mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt eingeleitet.

Außerdem führte eine 33-jährige Frau aus Bremerhaven einen Wagen, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie versuchte noch, den Fahrersitz mit einer Beifahrerin zu tauschen und die Beamten dadurch zu täuschen. Auch gegen sie ist ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

Darüber hinaus wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unterschiedlicher Verstöße - überwiegend gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet.