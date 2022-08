Kritik an Polizeiarbeit nimmt zu: In Niedersachsen gibt es mehr Beschwerden

Von: Felix Busjaeger

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. In Niedersachsen gibt es mehr Beschwerden gegen Einsatzkräfte. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Ein Jahresbericht der zuständigen Beschwerdestelle zeigt, dass Kritik an der Arbeit von Polizisten in Niedersachsen zunimmt. Das liegt unter anderem an Corona.

Hannover – Die Polizei in Deutschland leistet eine wichtige Aufgabe für die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Bei Demonstrationen und Großveranstaltungen sorgen die Beamten für Sicherheit und bei der Verfolgung von Straftaten sind sie essenziell. Dass Betroffene von Verfahren mitunter nicht mit der Arbeit der Polizisten einverstanden sind, liegt in der Natur der Sache. In Niedersachsen zeigte sich das auch bei der Anzahl der Beschwerden: Denn inzwischen gibt es mehr Beschwerden gegen Polizisten in Niedersachsen als früher. Ein großer Anteil ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Beschwerden bei der Polizei Niedersachsen: Anzahl nimmt zu

In den beiden vergangenen Jahren stieg demnach die Anzahl der Beschwerden. Das geht aus den Jahresberichten der Polizeidienststelle hervor. 2020 waren 1047 und 2021 1150 Hinweise eingegangen. Bei der Untersuchung der verhaltensbezogenen Beschwerden zeigen sich regelmäßig wiederkehrende Themen: etwa Beschwerden im Rahmen der Anzeigenaufnahme (6 Prozent) sowie die Art und Weise der Ermittlungen (4 Prozent). Größter Kritikpunkt sind aber das Verhalten und die Kommunikation der Polizeibeamtinnen und -beamten im Allgemeinen. Knapp 75 Prozent der Beschwerden gingen aus diesem Grund ein.

Dass es insgesamt einen Anstieg bei den Beschwerden gegen Polizisten in Niedersachsen gibt, wird unter anderem auf die Corona-Pandemie zurückgeführt. Wie das Innenministerium mitteilt, gab es insgesamt 237 Hinweise im Jahr 2020 und 278 Hinweise im Jahr 2021, die einen direkten oder indirekten Bezug zur Corona-Pandemie oder der Impfkampagne hatten. „Die Corona-Pandemie war der herausragende gesellschaftliche Faktor in den Jahren 2020 und 2021. Das Thema hatte in all seinen Ausprägungen große Auswirkungen auf die Arbeit der Beschwerdestelle“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) laut Mitteilung.

Beschwerdestelle in Niedersachsen wird umbenannt: Pistorius stellt Polizisten positives Zeugnis aus

„Es war wichtig, dass es eine entsprechende Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger gab. Angesichts von Millionen Bürgerkontakten in dieser Zeit ist die vergleichsweise geringe Anzahl der Beschwerden zur Arbeit der Polizei ein positives Zeugnis“, so der Innenminister. Sowohl 2020 als auch 2021 wurden maximal zehn Prozent der Beschwerden, die sich auf das Verhalten von Polizistinnen und Polizisten bezogen, als zumindest teilweise begründet eingestuft.

Die Stabsstelle der Polizei für Beschwerden wird künftig unter der Bezeichnung „Qualitäts- und Beschwerdemanagement im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport“ arbeiten. Diese Änderung ist auf eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag zurückzuführen. (Mit Material der dpa)