Woche für Woche demostrieren derzeit Tausende Schüler in Europa für eine bessere Klimapolitik. Neben Kritik gibt es dafür auch viel Zuspruch, auch vom Kriminologen Christian Pfeiffer aus Hannover.

Hannover/Hamburg - Der Kriminologe Christian Pfeiffer (75) hat die „Fridays for Future“-Demos als „eine der hoffnungsstärksten Veranstaltungen überhaupt“ bezeichnet. „Wir haben derzeit die beste Jugend seit langer Zeit“, sagte der frühere niedersächsische Justizminister am Mittwochabend in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf in Hamburg. Noch nie seien junge Menschen „derart politisch sensibilisiert und aufgeweckt“ gewesen wie heute.

Die für einen besseren Klimaschutz protestierenden Jugendlichen schwänzten zwar die Schule, sagte Pfeiffer. Doch sie täten es „für das Leben“. Sie lernten „vor allem, dass sie Power haben“ - und wie sie sich in der Öffentlichkeit inszenieren müssten, um etwas durchzusetzen: „Das ist weit mehr, als zeitgleich im Sozialkundeunterricht in der Schule möglich wäre“, fügte er hinzu. Die Jugend engagiere sich auch für Migranten, Flüchtlinge, Obdachlose und viele weitere Themen: „Diese Jugend lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken.“

Unter dem Hashtag-Motto „#FridaysforFuture“ gehen seit mehreren Wochen junge Menschen weltweit freitags auf die Straße, anstatt die Schule oder die Universität zu besuchen. Sie fordern von ihrer jeweiligen Regierung eine bessere Klimapolitik und „einen echten Klimaschutz“, wie die Bewegung auf ihrer deutschen Webseite erklärt. Vorbild für die Streikenden ist die Schwedin Greta Thunberg, die mit einem mehrwöchigem Schulstreik internationale Aufmerksamkeit erlangte.

