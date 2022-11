Kreuzfahrtschiff „Arvia“ rückwärts auf dem Weg in die Nordsee

Von: Bjarne Kommnick

Das Kreuzfahrtschiff „Arcia“ hat die Meyer Werft in Papenburg verlassen und die Friesenbrücke passiert. Nun ist es auf dem Weg in die Nordsee.

Papenburg – Das neue Kreuzfahrtschiff „Arvia“ hat am Samstagmorgen, 5. November 2022, erstmals die Meyer Werft in Papenburg (Niedersachsen) verlassen und ist nun auf dem Weg in die Nordsee. Das Schiff soll laut der Werft nach Eemshaven in den Niederlanden überführt werden. Geplante Ankunftszeit sei am Montag in der kommenden Woche. Nach technischen und nautischen Tests werde die „Arvia“ anschließend an die Reederei P&O Cruises in Bremerhaven übergeben.

Schiffsbauunternehmen Meyer Werft Hauptsitz Papenburg Anzahl der Beschäftigten 3.300 Gründung 1795

Schifffahrtsverkehr gesperrt: „Arvia“ fährt rückwärts über die Ems

Die Fahrt über die Ems würde das Kreuzfahrtschiff rückwärts mithilfe von zwei Schleppern absolvieren. Diese Methode habe sich aufgrund der besseren Manövrierfähigkeit bewährt, wie die Werft mitgeteilt hatte. Gegen 11:45 Uhr habe das Schiff die Friesenbrücke bei Weener erreicht.

Das Kreuzfahrtschiff „Arvia“ hat die Dockschleuse in Papenburg passiert und ist auf dem Weg zur Nordsee. © dpa/Hauke-Christian Dittrich

Bis 22:30 Uhr haben Schaulustige noch Zeit, das Schiff ein erstes und ein letztes Mal auf der Ems zu sehen. Dann soll das Schiff das Emssperrwerk passiert haben und über den Dollart auf hohe See gelangen. Die Wasserstraßen- und-Schifffahrtsverwaltung habe in der Zeit der Überführung die Sperrung der Ems in diesem Bereich für die sonstige Schifffahrt angekündigt, wie der NDR zuvor berichtet hatte.

Umweltschützer sehen Zeitpunkt der „Arvia“-Überführung kritisch

Insgesamt soll das Schiff mit einer Länge von 345 Metern circa 5.200 Passagieren beherbergen. Angetrieben werde das Schiff mit Flüssiggas. Das Schiff sei baugleich zur 2020 ausgelieferten „Iona“. Umweltschützerinnen und Umweltschützer halten den Zeitpunkt der Überführung für problematisch.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu9 kritisiert gegenüber dem NDR, dass die Ems für die Fahrt der „Arvia“ aufgestaut werde. Dadurch würde nicht nur der Wasserspiegel im Fluss angehoben, sondern auch zahlreiche Wiesen im Deichvorland überflutet – eine Fläche, die Zugvögel gerade jetzt zur Rast auf ihrer langen Reise bräuchten.