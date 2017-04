Autofahrer kollidiert mit Wolf - Tier stirbt noch vor Ort

Vechta - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist im Kreis Vechta am Dienstagmorgen ein Wolf seinen Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen kurz nach 7 Uhr ein 53 Jahre alter Autofahrer aus Großenkneten in der Bauerschaft Varnhorn in Richtung Autobahn, als er in Höhe Am Ellerbrock mit dem Wolf zusammenstieß. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Das Raubtier wurde verletzt. Daraufhin wurden ein Arzt des Veterinäramtes des Landkreises Vechta sowie ein Jagdpächter an den Unfallort gerufen, um über weitere Entscheidungen zu treffen. Noch bevor Maßnahmen eingeleitet werden konnten, erlag der Rüde seinen Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

dpa/Polizei