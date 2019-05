Auto kracht gegen Baum - Fahrer wird schwer verletzt

Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu.

Als ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße abkam, kollidierte er mit einem Baum. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Delmenhorst - Schwere Verletzungen erlitt ein 35-jähriger Mann am Dienstag, 7. Mai, gegen 16 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Yorckstraße in Delmenhorst.

Der Bremer befuhr mit seinem Skoda die Yorckstraße in Richtung Annenheider Straße und kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sein Skoda frontal mit einem Baum.

Der 35-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

An seinem Pkw entstanden erhebliche Schäden, die auf 3.000 Euro beziffert wurden. Da der Skoda nicht mehr fahrbereit war, musste ein Abschleppunternehmen angefordert werden.