Drogenspuren am Lenkrad verraten Schmuggler

3,4 Kilo Heroin

Bad Bentheim - Obwohl das Heroin geschickt im Auto versteckt war, ist ein Schmuggler wegen Drogenspuren am Lenkrad an der niederländisch-deutschen Grenze aufgeflogen. Fahnder kontrollierten den 27-Jährigen an der Autobahn bei Bad Bentheim, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit