Kommunen fordern Beibehaltung der Kita-Gebühren

Harsefeld - Der Städte- und Gemeindebund in Niedersachsen ist gegen eine komplette Abschaffung der Kita-Gebühren. Sowohl SPD als auch CDU in Niedersachsen wollen mittelfristig die Einführung kostenloser Kita-Plätze durchsetzen.

Bisher ist in Niedersachsen nur das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung für alle Kinder kostenlos.

Die Kommunen fürchten, dass sie mehr Kosten übernehmen müssen, wenn die Eltern gar nichts mehr zahlen würden. „Wir können nicht alles bezahlen, was an guten Ideen auf Landesebene entwickelt wird“, kritisierte der Städte- und Gemeindebund. „Kinderbetreuung kostet Geld“, sagte der Präsident des Verbandes, Marco Trips. „Wie sollen die Elternbeiträge, die die Parteien abschaffen wollen, finanziert werden, wenn die Qualität der Betreuung sogar noch steigen soll?“

Verdi sieht gute Gründe für und gegen die Abschaffung der Kita-Gebühren

Bei ihrer Versammlung am Mittwoch in Harsefeld im Landkreis Stade wollen die Mitglieder des Städte- und Gemeindebundes über die Forderung nach kostenlosen Kita-Plätzen und andere aktuelle Themen beraten. Rund 700 Bürgermeister, Ratsmitglieder sowie Bundes- und Landtagsabgeordnete haben sich dazu angekündigt.

Die Pläne für eine kostenlose Kita-Betreuung beurteilt auch die Gewerkschaft Verdi kritisch, obwohl die Beitragsfreiheit eigentlich ein grundlegendes Ziel der Gewerkschaft ist. „Wir sind da hin- und her gerissen“, sagte Martin Peter, Fachexperte bei Verdi. Für die Qualitätsverbesserung der Betreuung fehle derzeit Geld. Falls die Gebühren abgeschafft werden, müsste das Land nach Ansicht der Gewerkschaft zusätzliche Finanzspritzen locker machen.

Ein weiteres Thema der Versammlung der Bürgermeister ist die Integration von Flüchtlingen. Der Städte- und Gemeindebund fordert, dass das Geld des Bundes für die Integrationsarbeit direkt an die Kommunen geht. „Die Integrationsarbeit findet vor Ort in den Städten und Gemeinden statt“, sagte Präsident Trips. Die Integrationspauschale des Bundes in Höhe von 186 Millionen Euro für dieses und das kommende Jahr sei aber im Landeshaushalt gelandet. „Die Gelder müssen in den Kommunen ankommen, da dort die Arbeit läuft“, forderte Trips.

