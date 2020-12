Kommt es noch härter?

Hannover – Niedersachsens Landesregierung schließt weitere Verschärfungen der Corona-Beschränkungen über Weihnachten und den Jahreswechsel nach der bereits erfolgten Rücknahme von Lockerungen nicht aus. Dies könne auch die Feiern in der Silvesternacht selber sowie die Frage des Abbrennens von Böllern betreffen, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Ausschlaggebend seien das weitere Infektionsgeschehen und die Ergebnisse der neuerlichen Bund-Länder-Beratungen über den Corona-Kurs am Wochenende.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte einen „schnellstmöglichen Lockdown in ganz Deutschland“. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte: „Die Lage ist bitterernst.“ Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verlangte einen sofortigen Lockdown.

Die bereits angekündigte Rücknahme der meisten Lockerungen zum Jahresende in Niedersachsen einschließlich eines Verbots des Alkoholverkaufs zum Sofortkonsum wurde in einer neuen am Freitag vorgelegten Corona-Verordnung fixiert, die bis zum 10. Januar gilt. Demnach werden die aktuellen Kontaktbeschränkungen auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten nun lediglich vom 24. bis zum 26. Dezember auf zehn enge Angehörige zuzüglich Kindern unter 14 Jahre ausgeweitet. Bei einem Zusammentreffen mit Freunden wird es auch an Weihnachten bei der Fünf-Personen-Regelung bleiben.

Die Neuansteckungen mit dem Coronavirus nehmen auch in Niedersachsen wieder zu. Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitagmorgen im Vergleich zum Vortag 1 536 zusätzliche Fälle. Das sind 311 mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um 29 auf 1 386. Der Sieben-Tage-Wert für Niedersachsen lag bei 87,8 Infektionen pro 100 000 Einwohner. Bundesweit meldete das Robert Koch-Institut am Freitag mit 29 875 neuen Ansteckungen einen Rekord – 6 000 mehr als am Vortag.

In ganz Baden-Württemberg gilt ab diesem Samstag eine Ausgangsbeschränkung. Ausnahmen könnten etwa die Arbeit oder ein Arztbesuch sein, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Tagsüber sind mehr Kontakte erlaubt als nachts. Die Maßnahmen sollen vorerst für vier Wochen gelten. dpa/epd/afp

» THEMA DES TAGES