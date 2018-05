Kommission gibt 287 Menschen Bleiberecht in Niedersachsen

Hannover - Der Flüchtlingszuzug ebbt langsam ab. Doch die Härtefallkommission für von Abschiebung bedrohte Ausländer hat immer noch viel zu tun. Knapp 1000 Anträge gingen im vergangenen Jahr bei dem Gremium ein - so viele wie noch nie zuvor.

Die Härtefallkommission für Ausländer, denen eine Abschiebung droht, hat im vergangenen Jahr mehr Flüchtlingen eine Zukunft in Niedersachsen ermöglicht als im Jahr zuvor. 2017 gewährte die Kommission 287 Menschen ein Bleiberecht, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Im Jahr davor waren es noch 221.

An die Härtefallkommission können sich Ausländer wenden, wenn sie wegen eines abgelehnten Asylantrages oder aus anderen Gründen ausreisen müssen oder abgeschoben werden sollen. Das Gremium hat elf Mitglieder aus Politik, Kirche und Verbänden, darunter auch eine Ärztin mit psychotherapeutischer Erfahrung. Sie prüfen, ob es dringende humanitäre oder persönliche Gründe gibt, die ein Bleiberecht rechtfertigen.

Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Anträge mit 996 so hoch wie nie zuvor. Dies liege zum einen daran, dass mittlerweile mehr Ausländer in Deutschland und Niedersachsen leben, sagte die Vorsitzende des Gremiums, Anke Breusing. Zum anderen würden Ausländer, die von einer Abschiebung bedroht sind, mittlerweile von den Behörden gezielt über die Möglichkeit informiert, die Härtefallkommission anzurufen. Einen Anspruch darauf gibt es seit einer Verschärfung der Bestimmungen erst nach 18 Monaten Aufenthalt in der Bundesrepublik.

Die überwiegende Zahl der Anträge kam 2017 wie schon zuvor von Menschen aus den Balkanstaaten Albanien (182), Kosovo (113), Montenegro (88) und Serbien (77), die als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Diese Einstufung im Asylgesetz führt dazu, dass entsprechende Asylanträge in der Regel abgelehnt werden. Die Anrufung der Kommission werde deshalb von Menschen aus diesen Ländern oft als einzige Chance gesehen, aus humanitären Gründen doch noch eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, sagte Breusing.

