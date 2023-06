Knappes Gut: Erste Landkreise in Niedersachsen zwingen Bürger zum Wassersparen

Grundwasserpegel gesunken

Schon im Juni ist das Wasser in Niedersachsen knapp. Der Landkreis Nienburg hat bereits reagiert und schränkt die Wasserentnahme durch Bürger ein. Andererorts zieht man nun nach.

Diepholz/Nienburg/Vechta – Kein Regen, viel Sonne uns Temperaturen um die 30 Grad – der Sommer ist in Niedersachsen angekommen. Dieses Wetter freut sicherlich viele Besucher des Hurricane-Festivals 2023 in Scheeßel. Doch vielen Pflanzen ist es zu trocken. Ob Hobbygärtner oder Landwirt, zur Rettung der Ernte werden die Felder künstlich bewässert. Das Problem: Es gibt zu wenig Wasser. Daher haben die ersten Landkreise die Wasserentnahme aus Brunnen reguliert. Ein Überblick, mit Stand vom 14. Juni, 13 Uhr.

Landkreis Diepholz: Landrat Cord Bockhop ruft zum Wassersparen auf. „Freiwillige Einschränkungen im Wasserverbrauch tragen dazu bei, dem Trend fallender Wasserstände entgegenzuwirken“, so der Landrat. Bis jetzt verzichtet der Landkreis Diepholz auf eine Allgemeinverfügung zum Einschränken des Wasserverbrauchs. Stattdessen gibt der Landkreis Tipps. So soll die Beregnung von Sportplätzen und das Bewässern in privaten Gärten auf ein absolut erforderliches Minimum beschränkt werden und nur in den frühen Morgenstunden oder abends erfolgen.

+ Den Rasen mit Leitungswasser sprengen. Die Landkreise appellieren an die Bürger, Wasser zu sparen und darauf zu verzichten. Der Landkreis Nienburg schränkt die Bewässerung bereits ein. Am Donnerstag folgt der Landkreis Vechta. © Christoph Hardt/Panama Pictures/Imago

Dies gelte nicht nur für Wasser aus dem Brunnen, sondern insbesondere für Wasser-Entnahmen aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung. „Auch bei der Befüllung von Gartenpools sollte uns allen bewusst sein, dass hier ein häufiger Wasserwechsel Wasser verschwendet“, gibt Landrat Bockhop zu bedenken.

Landkreis Oldenburg: Wie auch in Diepholz verzichtet der Landkreis Oldenburg (noch) auf eine Allgemeinverfügung. Bei öffentlichen Grünanlagen und im Wildeshauser Krandel versucht man ebenfalls, Wasser zu sparen. Wie Kandelverwalter Hans Gralla im Gespräch mit der Wildeshauser Zeitung berichtet, „sprengen wir nicht so viel wie sonst“.

Der VfL Wittekind greife zwar auf einen eigenen Brunnen zurück. „Trotzdem gehen wir sehr vorsichtig mit dem Wasser um.“ Bestimmte Plätze würden dann auch mal nicht gewässert. Gleichwohl könne der Verein die Pflege nicht ganz einstellen. „Sonst geht der Rasen kaputt.“ Was die Zeiten angeht, konzentriert sich der VfL auf den Abend, damit weniger Wasser verdunstet. Die trockenen Untergründe brennen gut. Daher warnen die Feuerwehren vor Flächenbränden.

Knappes Gut: Landkreis Nienburg zwingt Bürger zum Wassersparen

Landkreis Nienburg: Er hat mit einer Allgemeinverfügung die Einschränkung von Wasserentnahmen aus Brunnen und aus der öffentlichen Wasserversorgung erlassen. Demnach dürfen Grünflächen ab einer Temperatur von 24 Grad zwischen 11 und 19 Uhr nicht mehr beregnet werden. Dies gilt für Grünflächen wie Parkanlagen, Gärten oder Sportanlagen sowie land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Eine ähnliche Einschränkung gab es im Landkreis Nienburg bereits 2022.

Die Begründung der Verwaltung: Bereits jetzt werden an einer Vielzahl von Messstellen in dem Gebiet die historischen Tiefstände des Trockenjahres 2018 unterschritten. Der im vergangenen Winter und Frühjahr gefallene Niederschlag habe nicht zu einer nachhaltigen Erhöhung der Grundwasserstände beitragen können, hieß es. Die Einschränkung gilt bis Ende September.

+ Ein Landwirt bewässert ein Maisfeld. Ab Donnerstag ist dies in Landkreisen nur noch eingeschränkt möglich. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Landkreis Vechta: Ab Donnerstag, 15. Juni, gilt auch im Landkreis Vechta eine Allgemeinverfügung. Laut dem dortigen Amtsblatt ist es verboten zwischen 12 und 18 Uhr Beregnungsanlagen zu nutzen. Ausgenommen von dem Verbot ist die Sonnenbrandberegnung im Obstbau.

Landkreis Verden: „Wir beobachten die Situation“, sagte Landkreis-Pressesprecher Ulf Neumann zu kreiszeitung.de. Entsprechend gibt es auch im Landkreis Verden keine Allgemeinverfügung. In Abhängigkeit vom Wetter kann sich dies ändern, machte Neumann deutlich. Meint: Wenn der Grundwasserpegel weiter sinkt, dann kommt auch der Landkreis Verden nicht um eine Einschränkung drumherum. Dies gilt auch für alle anderen Landkreise.

Die Trinkwassertalsperren im Harz sind mit rund 84 Prozent überdurchschnittlich gut gefüllt

Und was sagen die Wasserverbände? „Niemand muss verzichten – solange wir alle auf den Verbrauch achten“, so die Botschaft des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) an seine Kunden. Marie Kleine, Pressereferentin der Harzwasserwerke sagte: „Die Trinkwassertalsperren im Harz sind mit rund 84 Prozent überdurchschnittlich gut gefüllt.“ Trotzdem wird das gesunde Wasser knapp.

Im Bereich des Wasserwerks Liebenau sei im März das 1,8-Fache des sonst üblichen Niederschlages gefallen. Aber anders als an den Talsperren könne dieses Wasser nicht vollständig dem Grundwasser zufließen, sondern fließe an der Oberfläche und in Flüssen wieder ab. Kleine: „Darum verzeichnen die Harzwasserwerke ähnlich wie andere Wasserversorger an allen Grundwasserstandorten sinkende Grundwasserstände.“ Die Wasserabgabe sei von Ende Mai bis jetzt um bis zu 15 Prozent angestiegen, so Marie Kleine. „Allerdings beobachten wir keine Spitzenauslastung unseres Systems.“ Mit Material der dpa.

