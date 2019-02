Mit eigenem „Zehner“ zu mehr Umsatz: Einbeck testet Regionalwährung

Erfolg bleibt überschaubar

+ © Einbeck Marketing/dpa Der „Einbecker Zehner“ ist noch kein überzeugender Erfolg. © Einbeck Marketing/dpa

Eine kleine Stadt probt den Aufstand gegen große Konkurrenz in der Region und im Internet: Der „Einbecker Zehner“ soll Kunden an die örtlichen Anbieter binden. Der Erfolg ist - wie an anderen Orten auch - überschaubar.