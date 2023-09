Knapp 30 Grad: Der Hochsommer kehrt nach Niedersachsen und Bremen zurück!

Von: Fabian Raddatz

Der Sommer hat sich für dieses Jahr verabschiedet? Von wegen. Für Niedersachsen und Bremen sind in nächster Zeit fast 30 Grad vorausgesagt!

Hannover/Bremen – Meterologischer Herbstanfang am 1. September hin oder her: Der Sommer feiert im Norden nochmal sein Comeback! Nachdem sich das Wochenende am ersten September-Wochenende noch wolkenverhangen, aber dann doch meist trocken und sonnig zeigt, nimmt der Sommer im Wochenverlauf in Niedersachsen und Bremen nochmal Anlauf.

Wer hätte es gedacht? Der Sommer kehrt in den Norden zurück. © Christoph Schmidt/dpa

Laut Wetter-Prognose verschwinden bereits am Montag die Wolken, der Wochenanfang zeigt sich strahlend-sonnig, mit bereits wohligen 24 Grad. Dienstag sind es bereits 26 Grad – und so geht es weiter: Dienstag 26 Grad, Sonne satt, Mittwoch dann sogar schon 28 Grad. Sein vorläufiges Finale erreicht der Spätsommer dann am Donnerstag: 29 Grad, gefühlt 31 – und dazu: Sonne, Sonne, Sonne.

Der Hochsommer kehrt nach Niedersachsen und Bremen zurück – um sich dann wieder langsam zu verabschieden

Danach flachen die Temperaturen (leider) wieder etwas ab, die Wolken kehren zurück und drücken die Temperatur am Freitag wieder auf immer noch sommerliche 28 Grad. Dennoch zeigt sich die Sonne. So auch am Samstag, wo mit 26 Grad immer noch nicht von herbstlichen Temperaturen gesprochen werden kann.

Auch der Sonntag zeigt sich bei 25 Grad und einem Sonne-und-Wolken-Mix immer noch freundlich. Doch bereits am Montag nähern sich die Temperaturen wieder der 20-Grad-Marke, mit 23 Grad am Montag und Dienstag. Am Mittoch ist die Sonne sogar ganz weg, schon recht frische 18 Grad, bevor sich der Sommer am Donnerstag dann nochmal aufbäumt (20 Grad und Sonne).



Dann allerdings verabschiedet sich die Sonne nach und nach...

Goodbye, Sommer? Mit dem September kommt die Kälte

Der Freitag zeigt sich bedeckt, nur noch 19 Grad, geringe Regenwahrscheinlichkeit. Der Samstag kommt wolkig mit 21 Grad daher und am Sonntag kann es bei 20 Grad Regen geben. Ob sich der Sommer nochmal gen Ende September zeigt? Das bleibt abzuwarten. Auch, ob ein neues Wetter-Wirrwarr in Niedersachsen droht.

Zunächst kann man sich über das verspätete Sommer-Comeback nochmal freuen. „Wer hätte das gedacht, dass wir nochmal so grandioses Sommerwetter in Deutschland bekommen werden?“, sagt auch Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei wetter.net „Wir bekommen dann jeden Tag bis zu 13 Sonnenstunden und das von Sonntag bis Freitag.“

Und er gibt auch gleich nochmal einen Hoffnungsschimmer: Bei dem Sommer-Bringer würde es sich um eine sogenannte Omega-Wetterlage handeln, ein stabiles Hochdruckgebiet, das durchaus eine recht lange Zeit anhalten kann. 10 bis 14 Tage wären da keine Seltenheit, „allerdings müssen wir in diesem Fall die Details noch abwarten“, so Jung.