Sibirische Kälte hat Niedersachsen fest im Griff - so weit geht das Thermometer noch runter

Der meiste Schnee liegt schon. In den kommenden Tagen kommt noch etwas dazu und er bleibt liegen. So lange dauert noch das Winter-Wonder-Wetter.

Der Winter hat Niedersachsen fest im Griff.

fest im Griff. Dauerfrost hält bis zum Wochenende an.

hält bis zum Wochenende an. So geht perfektes Winterwetter: Sonne und Kälte.

Ein Blick auf die Wetterkarte macht es deutlich: Der Winter bleibt noch einige Tage in Niedersachsen. Zwischen Hoch „Gisela“ über Skandinavien und Tief „Tristan“ über den Alpen bleibt die kräftige, kalte Ostströmung heute erhalten. Der Montag bringt einzelne Schneeschauer mit winterlichen Straßenverhältnissen. Die größten Schneemengen fallen im östlichen Niedersachsen.

Land Niedersachsen Bevölkerung 7,982 Millionen Hauptstadt Hannover Fläche 47.614 km²

Winterliche Straßenverhältnisse haben den Räumdiensten auf den Autobahnen in Niedersachsen am Montagmorgen alles abverlangt. Gleichzeitig richteten sich nach Beobachtung der Polizei die Autofahrer auf die schwierigen Bedingungen ein. „Es schneit hier wie verrückt, aber die Leute fahren alle vorsichtig“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Garbsen. Es habe kleinere Unfälle gegeben, aber keine größeren Zwischenfälle. Generell hätten sich die Autofahrer auf die winterliche Situation auf den Straßen eingestellt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Oldenburg: „Man kann nicht rasen und muss vielleicht auch mal eine Viertelstunde früher losfahren.“

Dauereinsatz für Freiwillige: Das Technische Hilfswerk (THW) hat während des Schneesturms in Niedersachsen und Bremen Rettungsdienste durch den Schnee gelotst, Schienen enteist, Dächer von Schneelasten befreit und Fahrzeuge aus den Schneemassen gezogen. Stundenlang seien die Einsatzkräfte der Ortsverbände Delmenhorst, Bremen, Osterholz-Scharmbeck und Bassum im Einsatz gewesen, um Weichen zu enteisen. Die THW-Kräfte aus Achim, Bad Fallingbostel und Soltau wurden von der Feuerwehr gerufen, weil ein Dach drohte, unter der Schneelast einzubrechen.

So wird das Wetter in Niedersachsen in den kommenden Tagen

Für den Montag werden neue Schneefälle vor allem in Südniedersachsen erwartet. „Es wird dort zu Verkehrsbehinderungen kommen“, sagte ein Meteorologe des DWD. Zwar sei der neue Schneefall dann nicht so stark wie noch am Sonntag, der bisher gefallene Schnee könne bis dahin aber kaum so schnell geräumt sein. 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee werden etwa rund um Göttingen erwartet. An der Nordseeküste bleibe es noch stürmisch.

Am Dienstag soll es wechselhaft werden. Gelegentliche Schneefälle können den Straßenverkehr behindern. Vereinzelt schaut auch kurz die Sonne vorbei. Im Süden Niedersachsens ist nachlassender Schneefall zu erwarten. Im Bereich der Nordsee und zur Elbe hin sind weiterhin einzelne Schneeschauer möglich. Höchstwerte liegen um die -10 Grad.

Am Mittwoch gibt es freundliche Phasen. Wolken und vereinzelte Schneeschauer sind immer noch möglich. Weiterhin Dauerfrost mit Temperaturen zwischen -8 und -2 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordost- bis Nordwind.

Am Donnerstag freundlicher und meist trocken, westlich der Weser scheint auch längere Zeit die Sonne. Am ehesten im Harz noch etwas Schnee. Höchstwerte -6 bis -1 Grad und schwacher bis mäßiger nördlicher bis nordöstlicher Wind.

Am Freitag und am Wochenende kann es einen Bilderbuch-Winter in Niedersachsen geben. Nachts wird es knackig kalt und tagsüber setzt sich vielerorts die Sonne durch. Die Temperaturen bleiben im Minusbereich.

Schneevorhersagen und Schneeprognosen sind gefragt. Fällt dann kein Schnee, gibt es traurige Gesichter. Ob es zu Schnee kommt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Schnee ist Wasser, das in einem festen Aggregatzustand aus den Wolken vom Himmel zur Erde fällt. Ohne Niederschlag kein Schnee. Warum die Vorhersage von Schnee knifflig ist, erklärt Dr. Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Schnee löst eine große Faszination bei Menschen aus. Von der weißen Pracht gibt es unterschiedliche Arten. dpa/awt

