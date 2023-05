Lüneburg Vorreiter beim Hausbau: Strohballen helfen beim Energiesparen

Von: Andree Wächter

Lüneburg ist Vorreiter in Sachen bauen mit Stroh. Dort entsteht Deutschlands größte strohgedämmte Wohnanlage. Ein Hort ist schon in der Planung.

Lüneburg – Die ersten E-Autos gab es schon vor über 100 Jahren. Seit einigen Jahren rücken sie wieder in den Fokus. Das Gleiche gilt für das Bauen mit Stroh. Um 1900 wurden die ersten Häuser mit Strohballen gedämmt. In den 80er-Jahren wurde das Bauen mit Stroh wiederentdeckt und seit 2006 sind Strohballen als Baustoff bauaufsichtlich anerkannt. Dieses Back-to-the-roots spart Energie und hilft beim Erreichen der EU-Ziele im Programm fit for 55.

Dirk Scharmer ist überzeugt vom Hausbau mit Holz, Lehm und Stroh. „Das ist beim Heizen vorbildlich“, sagt der Architekt der derzeit größten strohgedämmten Wohnanlage Deutschlands in Lüneburg. Im Hanseviertel Ost entsteht ein generationsübergreifendes Wohnprojekt mit 40 Wohneinheiten. Die Hansestadt ist Vorreiter, auch wenn die Anlage bis zur bundesweiten Fachtagung am Samstag (6. Mai) in Kooperation mit der Leuphana Universität noch nicht fertiggestellt ist.

Ein Strohballen-Haus ist nachhaltig und kostengünstig. Dieser klimaschonender Hausbau hilft auch beim Energiesparen. © Venerala/Imago

Die Kosten seien zunächst höher als bei konventioneller Bauweise, die Gebäude mit den Holzfußböden aber hochwertig ökologisch. Bei der Herstellung eines Strohballen-Hauses werde viel Energie gespart. Der Gebäudesektor ist einer der größten Hebel, um die Klimaschutzziele der EU zu erreichen. Rund 40 Prozent der Endenergie und 30 Prozent der energiebedingten CO₂-Emissionen entfallen auf diesen Bereich, heißt es vom Fachverband Strohballbau. Das deutsche Knowhow hat Experten aus Taiwan nach Verden gelockt.

Strohgedämmte Gebäude überzeugen durch ihre Nachhaltigkeit. Auf der Seite bau-mit-stroh.de heißt es: „Sie entlasten das Klima dreifach: Stroh speichert CO₂ beim Wachstum, verursacht minimale CO₂-Emissionen bei der Herstellung und vermeidet als effiziente Wärmedämmung CO₂-Emissionen im Gebäudebetrieb.“

In Lüneburg wurde 2019 ein Bauprojekt mit 20 Wohnungen fertiggestellt und jetzt hat die Stadt einen strohgedämmten Hortneubau für eine ihrer Grundschulen beauftragt. Er werde der erste kommunale, lehmverputzte, strohgedämmte Holzbau in Deutschland sein. „Strohbau schützt das Klima dreifach“, sagt auch Lüneburgs Bürgermeisterin Claudia Kalisch. Dazu helfe Stroh als hervorragender Dämmstoff, Heizenergie zu sparen. „Um CO₂-Emissionen im Bauwesen zu senken und die Klimaschutzziele zu erreichen, ist diese Bauweise hervorragend geeignet“, betont die Grünen-Politikerin.

Klimaschonender Hausbau: So geht das Bauen mit Strohballen und hilft beim Energiesparen

Wie funktionieren urbane, mehrgeschossige, strohgedämmte Holzbauten in der Praxis? Welche neuen Erkenntnisse kommen aus Forschung und Anwendung? Wie positioniert sich Stroh im nachhaltigen Bauen? Mit diesen Fragen befassen sich die Referenten beim Strohbautag. Derzeit gibt es in Deutschland rund 1500 strohgedämmte Gebäude – von Einfamilienhäusern bis zu einem fünfgeschossigen Bürogebäude, das Norddeutsche Zentrum für Nachhaltiges Bauen in Verden/Aller, wo der Fachverband seinen Sitz hat.

„Strohballen sind deswegen so wichtig, weil sie die eleganteste Methode sind, CO₂ zu speichern", führt Michael Braungart an, Professor für Öko-Design an der Leuphana Universität. Stroh und Lehm zu verbauen ist für ihn Hightech, „weil die Luft besser wird". 40 Prozent der Gebäude in Deutschland seien von Schimmel befallen, Kinder würden vermehrt an Asthma erkranken. Das liege auch an ungesunden Chemikalien, die verbaut würden.