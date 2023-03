Verdi-Warnstreiks: Kitas am Frauentag dicht

Von: Andree Wächter

Teilen

Verdi fordert mehr Geld für Beschäftigte aus Kitas und sozialen Einrichtungen. Dafür gingen die Beschäftigten auf die Straße. Und so manche Frau hatte am Weltfrauentag noch mehr zu tun als sonst.

Hannover – Wieder einmal musste ein Großteil der Kitakinder in Teilen Niedersachsens zu Hause bleiben. Diesmal waren weder Corona noch die Grippewelle schuld. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Warnstreik aufgerufen. Kleine Pikanterie: Der Warnstreik fand am internationalen Frauentag statt. Oft sind es Mütter, die auf die Kitas angewiesen sind, um arbeiten zu gehen. Neben der Arbeit geht es aber auch um Freizeit, die Frauen fehlt.

Kitas dicht wegen Warnstreik von Verdi

Die Gewerkschaft Verdi schreibt zu den Warnstreiks: Dem Aufruf zum Warnstreik waren in Niedersachsen und Bremen rund 7000 Menschen gefolgt. Die größten Kundgebungen gab es in Hannover und der Stadt Bremen. Die Folge: In beiden Ländern blieb eine Vielzahl von Einrichtungen am Mittwoch geschlossen. „Wir streiken nicht gegen die Kitas, wir streiken gegen die Arbeitgeber“, sagte Anika Ast vom Gesamtpersonalrat der Stadt Hannover bei ihrer Rede.

Mit den Aufrufen zum Warnstreik reagierte Verdi auf das vollkommen unzureichende Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Bund und den Kommunen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Gehalt – mindestens aber 500 Euro mehr.

Zahlreiche Beschäftigte, vorrangig weibliche, haben sich heute, am Internationalen Frauentag, auf dem Bahnhofsvorplatz in Hannover zur Kundgebung versammelt. © Verdi

„Soziale Arbeit geht alle an, nicht nur euch als Beschäftigte in diesem Bereich. Was wäre unsere Gesellschaft ohne den Einsatz der rund 1,6 Millionen Beschäftigten, die sich tagtäglich in Kitas und Horten um den Nachwuchs kümmern, Familien durch Krisen begleiten oder Obdachlose kompetent unterstützen? Eure unverzichtbare Arbeit, die ihr jeden Tag leistet, wird viel zu wenig gesehen“, sagte Andrea Wemheuer, stellvertretende Verdi-Landesleiterin.

Anlässlich des Frauentags wollte Verdi mit den Warnstreiks den Forderungen für einen neuen Tarifvertrag Nachdruck verleihen, aber auch ein Zeichen für die Aufwertung der oft von Frauen ausgeübten sozialen Arbeit setzen. „Ich will endlich pflegen, nicht nur Dienste überleben“, stand auf dem Schild einer Pflegerin, die in Bremen demonstrierte.

Warnstreiks in Kitas: Verdi mobilisiert bundesweit 70.000 Beschäftigte

Bundesweit beteiligten sich Verdi zufolge etwa 70.000 Beschäftigte an den Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen. Arbeitsniederlegungen gab es in fast allen Bundesländern – nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern nicht, wo der Internationale Frauentag ein Feiertag ist.

Nach dem Warnstreik ist auch immer vor dem Warnstreik. Und dieser ist schon für kommende Woche geplant. Für Dienstag und Mittwoch ruft Verdi die Beschäftigten des Klinikums Oldenburg zur Arbeitsniederlegung auf. Verhandlungen über einen Notdienst in dieser Zeit waren Anfang März gescheitert. (Mit Material der dpa)