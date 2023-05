Kita-Fachkräftemangel in Niedersachsen und Bremen: „Weniger Ausbildung ist weniger Kindeswohl“

Ungelernte Fachkräfte in Kitas in Niedersachsen und Bremen? Verband befürchtet fatale Folgen

Von: Lia Stoike

Städte in Niedersachsen forderten kürzlich eine Senkung der Kita-Standards, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Der Kita-Verband schlägt Alarm.

Niedersachsen/Bremen – Es gibt in Niedersachsen und Bremen zu wenig Fachkräfte für Kindertagesstätten – das Problem ist hinreichend bekannt. Unter anderem aus diesem Grund gingen in der Vergangenheit wiederholt Kita-Angestellte auf die Straße, um zu demonstrieren – Kita-Streik in Niedersachsen und Bremen.

Und auch der Bremer Senat hat angekündigt, am 5. Mai ein Kita-Qualitäts- und Teilhabegesetz zwischen Bund und Land unterzeichnen zu wollen. Das Gesetz sieht eine finanzielle Unterstützung des Bundes für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vor.

Um dem Niedergang der Kitas entgegenzuwirken, forderte der Niedersächsische Städtetag kürzlich eine Absenkung der Vorgaben für die Qualität in den Kindertagesstätten. Das hätte fatale Folgen für die Kinder, warnt der Kita-Fachkräfteverband Niedersachsen-Bremen.

Kita-Fachkräftemangel Niedersachsen und Bremen: „Uns läuft die Zeit davon“

Erzieher und Erzieherinnen in Horten, Kindergärten und Kindertagesstätten (Kita) fehlen. Insbesondere die Situation in Städten und im Umland sei sehr angespannt, schrieb der Niedersächsische Städtetag kürzlich in einer Pressemitteilung und forderte deshalb die Lockerung von Kita-Vorgaben.

Heißt: Vertretungskräfte, die keine pädagogischen Fachkräfte sind, sollen künftig unter anderem als Krankheitsvertretung eingesetzt werden können. „Uns läuft die Zeit davon“, sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Deutschen Städtetages, bereits vor mehr als einem Jahr in einer Pressemitteilung. Seitdem ist viel Zeit vergangen, verbessert hat sich allerdings wenig.

Deswegen betonte Dedy vor wenigen Tagen erneut: „Wir brauchen Tempo und schnelle Reformen, damit mehr Personal in der Kinderbetreuung starten kann.“ Der wachsende Mangel an Personal habe jetzt Konsequenzen: Es werde immer schwieriger, die Betreuungszeiten anzubieten, die Eltern brauchen. Die Lage spitze sich vor allem in Krankheitsphasen zu. Die Personaldecke reiche nicht mehr aus, um eine Betreuung dann aufrechtzuerhalten.

Ungelernte als Lösung für Kita-Fachkräftemangel Niedersachsen und Bremen?

Das schaffe Frust, vor allem bei Eltern und Erziehern. Abhilfe sollen nun unter anderem Personal aus dem Ausland sowie Quereinsteiger schaffen, so Dedy. Hier stecke „viel ungenutztes Potenzial“. „Darüber hinaus würde es den Kitas helfen, wenn sie zusätzliche geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ohne Fachausbildung zur Unterstützung einsetzen könnten“, so Dedy.

Was zunächst nach einer plausiblen Lösung klingt, bedeute eine starke Senkung der bisher gültigen Qualitätsstandards, was die Betreuung von Kindern in Niedersachsen und Bremen betrifft, sagt der hiesige Kita-Fachkräfteverband. Er fürchtet fatale Folgen für das Kindeswohl.

Fachkräftemangel in Kitas: Belastung der Erzieher steigt durch ungelernte Kräfte

„Unsere Kitas sind keine Aufbewahrungsstätten“, sagt Melanie Krause, Vorstandsvorsitzende des Kita-Fachkräfteverbands Niedersachsen-Bremen gegenüber kreiszeitung.de. Dem Verband schweben hier andere Lösungsansätze vor. Allerdings nicht in erster Linie als Unterstützung für Erzieherinnen und Erzieher, sondern für die Eltern.

So wird unter anderem eine Erhöhung der „Kinderkranktage“ berufstätiger Eltern gefordert, um auch bei Gruppenschließungen Lohnersatzleistungen beziehen zu können. Des Weiteren sollen auch Verlängerungsmöglichkeiten des Elterngeldbezugs geschaffen werden, wenn kein Betreuungsplatz zur Verfügung. Zudem sollen Eltern, die nachweislich ihrer Arbeit nicht nachkommen können, da ihr Kind nicht außerfamiliär kurz- oder mittelfristig betreut werden kann, Kündigungsschutz erhalten.

Kita-Verband warnt: Belastung für Erzieher steigt

Verminderte Standards hingegen würden verursachen, dass in den nächsten zehn Jahren geringer qualifizierte Fachkräfte mit 26 Kindern in den Kitas arbeiten müssten, warnt der Verband. Das habe zur Folge, dass statt einer Entlastung, die Belastung für die jeweiligen Erzieherinnen und Erzieher steige. Dadurch werde der Krankenstand in den Kitas zunehmen, das belege auch die Forschung („STEGE – Studie zu Strukturqualität und Erzieher-Innengesundheit in Kindertageseinrichtungen“). Schon heute leidet jede zehnte Erzieherin unter Burnout, teilt das Jugendhilfeportal mit.



Laut Kita-Verband solle nicht außer Acht gelassen werden, dass sich der Blick und die Haltung auf „Erziehung“ derzeit ganzheitlich verändere. Um den frühkindlichen Bildungsauftrag und den wissenschaftlichen Diskus erzieherischer Arbeit gerecht werden zu können, sollten Fachkräfte nachqualifiziert werden. Zudem müssen die Gruppengrößen nach unten angepasst werden, damit Erzieherinnen und Erzieher deren Bedürfnissen noch nachkommen können. „Jedes weitere Kind in Gruppen bedeutet, dass weniger Zeit, weniger Fokus und weniger individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes und jeder einzelnen Familie zur Verfügung steht“, Melanie Krause.

Kita-Fachkräftemangel in Niedersachsen und Bremen: „Weniger Ausbildung ist weniger Kindeswohl“

Werde die Betreuungsqualität gesenkt, bewirke dies eine verminderte Sicherung des Kinderschutzes. „Weniger Ausbildung bedeutet weniger Blick für das Kindeswohl.“ Ein solches Szenario sei nicht im Sinne des Gesetzes. Krause betont: „Wir sind nach dem SGBVIII Bildungseinrichtungen und dies gilt es, zu wahren.“ Die Kindergartenkinder von heute seien schließlich die Arbeitskräfte von morgen. Kurzfristige Hilfe könne langfristige Folgen haben. Da stelle sich laut Krause die Frage: „Wollen wir das wirklich?“