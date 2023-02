Kirche in Niedersachsen zu verkaufen: Eine kuriose Anzeige mit einem stolzen Preis

Von: Marcel Prigge

Kirche zu verkaufen: Eine ungewöhnliche Anzeige ist in Niedersachsen aufgetaucht. Riesen-Grundstück und 350 Quadratmeter Wohnfläche haben aber einen stolzen Preis.

Cuxhaven – Gott sei Dank gibt es in Cuxhaven in Niedersachsen noch genügend Wohnraum. Denn die ehemalige Neuapostolische Kirche in Innenstadtnähe steht zum Verkauf. Günstig ist das Gotteshaus jedoch nicht. Und auch das Heizen könnte mit dem großen Innenraum in Zukunft ein Problem darstellen.

Ehemalige Kirche zu verkaufen: Kuriose Anzeige aus Cuxhaven in Niedersachsen im Netz aufgetaucht

Angesichts gestiegener Kreditzinsen und viel Unsicherheit am Immobilienmarkt halten sich viele Verbraucher bei Baufinanzierungen weiter zurück. Warum sollte man aber auch Neubauen, wenn es doch so viele gute Angebote für Eigenheime gibt? Manche scheinen sogar direkt aus Gottes Hand zu stammen.

Vom Altar zur Eigentumswohnung? So sah die Inneneinrichtung der Kirche in Cuxhaven einst aus. (Archivbild) © Muschelschubser/Creative Commons

Denn in Cuxhaven steht derzeit eine ehemalige Kirche zum Verkauf. „Eigentumswohnungen statt Gebetsbänke im Herzen von Cuxhaven“: mit diesem Slogan wirbt die zuständige Immobilienagentur „Yildirim Immobilien“ für das Gebäude an der Theodor-Storm-Straße.

Seit 2018 keinen Gottesdienst mehr: Neuapostolische Kirche in Cuxhaven wird verkauft

Die Kirche ist im Jahr 1953 in Cuxhaven errichtet worden. Anfang der 1980er-Jahre erhielt das Gebäude sogar einen Anbau. Seit 2018 wird das Gotteshaus allerdings nicht mehr als solches genutzt. Der Grund: Die Gemeinde der Neuapostolischen Kirche ist mit der in Sahlenburg zusammengelegt worden.

Riesiges Grundstück und 350 Quadratmeter Wohnfläche: In Niedersachsen wird ehemalige Kirche verkauft

Und das Gebäude scheint einiges zu bieten zu haben. 350 Quadratmeter Wohnfläche verteilt auf vier Zimmer, sieben Autostellplätze, zwei WCs, eine Zentralheizung und eine Grundstücksfläche von 1076 Quadratmeter steht auf der Haben-Seite der Immobilie. Außerdem gibt es einen Dachboden und das Gebäude ist teilweise unterkellert. Nicht mehr zu finden sind die Gebetsbänke und der Altar im großen Innenbereich. Diese wurden bereits abgebaut.

Zu verkaufen: das Gebäude der Neuapostolischen Kirche Cuxhaven. (Archivbild) © Muschelschubser/Creative Commons

Für 749.000 Euro: Ehemalige Neuapostolischen Kirche in Cuxhaven wird verkauft

Auch die alten Mosaikfenster, die dem Gotteshaus sein charakteristisches Aussehen verliehen haben, sind noch eingebaut. Zudem gibt es im ersten Stock eine Empore, von der aus man alles überblicken kann. „All das verleiht dem Objekt das gewisse Etwas“, heißt es von der Immobilienagentur. Günstig ist das alles aber nicht. Satte 749.000 Euro sind als Preis für das Gebäude im Cuxhavener Dichterviertel angegeben. Dennoch passt das Angebot in die Zeit, denn nach der Zinswende ist das Angebot an erschwinglichen Wohnimmobilien zum Kauf gesunken.