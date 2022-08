Kindeswohlgefährdungen in Niedersachsen nehmen deutlich zu

Von: Johannes Nuß

Teilen

Kindeswohlgefährdungen nehmen in Niedersachsen 2021 deutlich zu. Mehr als jeder vierte Fall von Gefährdungseinschätzung wird Realität.

Hannover – Eine Mutter, die aus Angst vor der Trennung von ihrem Sohn diesen in der Wümme ertränkt, ein Vater, dessen achtjähriger Sohn im Cuxland auf Kokain positiv getestet wird und der beim Jugendamt auf taube Ohren stößt: Die Liste von Kindeswohlgefährdungen in Niedersachsen aus den vergangenen Monaten und Jahren während der Corona-Pandemie ließe sich beliebig weiter fortsetzen. Denn die Anzahl der Kindeswohlgefährdungen im Nordwesten nehmen beständig zu, meldet das Landesamt für Statistik in Hannover am Dienstag.

Kindeswohlgefährdung in Niedersachsen: 14,3 Prozent mehr Gefährdungseinschätzungen durch Jugendämter

Dem aktuellen Bericht zufolge ist die Zahl der Gefährdungseinschätzungen im Jahr 2021 um 14,3 Prozent angestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bundesweit sind rund 60.000 Mädchen und Jungen von Kindeswohlgefährdung betroffen. Eine Zahl, die alarmiert.

Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Niedersachsen haben im Jahr 2021 deutlich zugenommen. Die Jugendämter im Land sind alarmiert. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Trauriger Spitzenreiter in Niedersachsen ist demnach die Region Hannover mit 3982 Gefährdungseinschätzungen und 781 akuten Kindeswohlgefährdungen. Dahinter folgt auf Platz zwei auch schon die Stadt Delmenhorst. Hier wurden im vergangenen Jahr 1025 Gefährdungseinschätzungen vorgenommen, akute Kindeswohlgefährdungen gab es dort laut Statistik in 48 Fällen. Im Landkreis Diepholz gab es 2021 laut Statistik 876 Gefährdungseinschätzungen durch das Jugendamt, eine akute Kindeswohlgefährdung wurde in 57 Fällen festgestellt.

Kindeswohlgefährdung in Niedersachsen: Kinder werden vernachlässigt, misshandelt oder sonst gefährdet

Immer häufiger müssen demnach die Jugendämter in Niedersachsen einschätzen, ob Kinder vernachlässigt, misshandelt oder sonst gefährdet werden. 2021 sei die Zahl der sogenannten Gefährdungseinschätzungen auf 17.164 gestiegen – ein Anstieg um 14,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei insgesamt 2019 Kindern wurde im vergangenen Jahr eine akute Kindeswohlgefährdung festgestellt, 8,7 Prozent mehr Fälle als 2020. Anzeichen gab es dabei etwa für die Vernachlässigung des Kindes (1098 Fälle) oder eine körperliche Misshandlung (733 Fälle).

Insgesamt stellten die Jugendämter im vergangenen Jahr bei 4350 Kindern eine akute beziehungsweise latente Kindeswohlgefährdung fest. Das entspreche 25,3 Prozent aller Gefährdungseinschätzungen der Jugendämter, teilte das Landesamt für Statistik mit. Bei den übrigen 12.814 Fällen wurde keine Kindeswohlgefährdung festgestellt, allerdings zeigte sich in 5762 (2020: 5090) Verfahren ein Hilfe- oder Unterstützungsbedarf.

Gefährdungseinschätzungen in Niedersachsen: Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls

Jugendämter müssen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegen. Das ist der Fall, wenn eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls gegeben oder mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist.

Gefährdungseinschätzungen des Jugendamts Das zuständige Jugendamt hat eine Gefährdungseinschätzung gemäß § 8a Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) durchzuführen, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls des Kindes vorliegen. In Zusammenarbeit mehrerer Fachkräfte wird das Gefährdungsrisiko eingeschätzt. Eine Gefährdung des Kindeswohls liegt vor, wenn eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes gegeben ist oder mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist. Die Sorgeberechtigten – in der Regel die Eltern bzw. ein Elternteil – sind in diesen Fällen nicht in der Lage oder nicht Willens, die Gefährdungssituation für die Kinder oder Jugendlichen abzuwenden. (Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen)

Vor allem Polizei, Gerichte oder Staatsanwaltschaften meldeten im vergangenen Jahr Fälle der Gefährdung von Kindern – die Zahl stieg um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 5257 Fälle. Auch Schulen meldeten mehr Fälle, nämlich 2045 – ein Anstieg um 22,5 Prozent. Weniger Fälle als im Jahr zuvor meldeten Bekannte oder Nachbarn, die Minderjährigen selbst sowie Verwandte. (Mit Material der dpa)