Antibiotika-Mangel: Apotheken in Niedersachsen dürfen Arzneien ohne Zulassung importieren

Antibiotika für Kinder sind in Deutschland knapp. Auch in Niedersachsen sind nun Importe von Mitteln erlaubt, die eigentlich keine Zulassung in Deutschland haben.

Hannover – Apotheken im Land Niedersachsen dürfen Antibiotika für Kinder jetzt auch dann aus dem Ausland importieren, wenn diese in Deutschland nicht zugelassen oder registriert sind. Das hat die Apothekerkammer verfügt, nachdem das Bundesgesundheitsministerium einen Versorgungsmangel anerkannt hatte. „Das kann zu einer Entspannung beitragen“, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Freitag mit Blick auf die Knappheit mehrerer Medikamente für Kinder.

Weitere Maßnahmen müssten aber folgen, betonte die Sprecherin. Das Land unterstütze daher den Bund bei seinem Vorhaben, mit einem Gesetzesvorhaben nachhaltig für Entlastung zu sorgen. Dazu gehörten eine vorgeschriebene Lagerhaltung für mehrere Monate sowie Anreize für die Hersteller, ihre Produktion nach Europa zu verlegen. Neben Niedersachsen haben bereits mehrere andere Bundesländer den Import von dort nicht zugelassenen Antibiotika erlaubt – unter anderem in Bayern.

Vor allem Breitspektrum-Antibiotika von Engpass betroffen

Nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sind von dem Engpass vor allem sogenannte Breitspektrum-Antibiotika betroffen, die bei einer Vielzahl bakterieller Infektionen zum Einsatz kommen, aber auch Penicillin V, das unter anderem bei einer Streptokokken-Infektion hilft.

Antibiotika für Kinder sind knapp – in Niedersachsen dürfen daher nun auch derartige Arzneien importiert werden, die in Deutschland keine Zulassung besitzen. © Florian Gärtner/imago

Die Importfreigabe ist auf Antibiotika beschränkt, für die gängigen Fiebersäfte Paracetamol und Ibuprofen gilt sie nicht. Für Eltern gilt es, dass bei der Vergabe der Mittel grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass sie ebenso gut wirken wie die in Deutschland üblichen Antibiotika.

Die Apothekerkammer betonte, die Arzneimittelsicherheit bleibe gewährleistet. Die Antibiotika aus anderen europäischen Ländern besäßen dieselben Wirkstoffe wie in der deutschen Verordnung. Allerdings könnten die Verpackungen, Dosierhilfen und vor allem der Beipackzettel anders aussehen oder auch fehlen. (dpa/kom)