Attacke auf sechs Menschen: Pitbull beißt Oma in Oldenburg ins Gesicht – Polizei erschießt Hund

Ein Pitbull greift in Oldenburg (Niedersachsen) mehrere Menschen an, darunter ein Kind und die Besitzerin. Polizeibeamte greifen zur Waffe.

Oldenburg – Auf einem Parkplatz in Oldenburg (Niedersachsen) ist ein Pitbullterrier von Polizeibeamten erschossen worden. Der Hund war völlig außer Kontrolle, verletzte sechs Menschen durch Bisse – darunter ein zweijähriges Kind. Selbst die Hundebesitzerin (63) wurde von ihrem aggressiven Tier ins Bein gebissen. Die „akute Gefahrensituation vor Ort“ hätten die Einsatzkräfte der Polizei beendet, indem sie den Pitbullterrier erschossen, teilte die Polizei Mittwochnacht (31. Mai) mit.

Oldenburg: Pitbull rastet komplett aus und beißt zu – Polizeibeamte greifen zur Schusswaffe

Der Pitbull war am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr aus der Wohnung seiner Halterin auf einen Parkplatz gelaufen. Dort eskalierte die Situation. Der aggressive Hund biss zuerst ein Kind (2) in den Arm, das von seiner Oma auf dem Arm getragen wird. Dann attackierte der Pitbull auch die 54-jährige Großmutter und biss ihr ins Gesicht. Der schützend eingreifenden Mutter (31) des Kindes biss das Tier ebenfalls in den Arm. Jemanden vor einem beißwütigen Hund zu retten, kann übel ausgehen, wie ein Fall aus den USA beweist.

Zwei Bekannte der Hundebesitzerin versuchten laut Polizei, den Pitbull einzufangen und zu beruhigen. Auch sie erlitten Bisswunden am Arm und an den Beinen. Selbst vor seiner Besitzerin machte der Hund keinen Halt. Die 63-Jährige, die später dazu eilte, konnte ihren Hund nicht mehr kontrollieren und wurde ins Bein gebissen, so die Polizei. Dann fielen Schüsse, die den Pittbull erlegten. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten in Krankenhäuser zu transportieren. Gegen die alkoholisierte Hundehalterin (63) leitete die Polizei eigenen Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren ein.

