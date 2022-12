Keine Euphorie beim Handel: Weihnachtsgeschäft nur „okay“

Das Weihnachtsgeschäft endet. Noch gibt es keine belastbaren Zahlen, wie viel Umsatz der Handel dieses Jahr erzielt hat. Das Niveau vor der Pandemie bleibt wohl noch unerreicht.

Niedersachsen/Bremen – Vor Silvester ist nach Weihnachten: Vor dem Neustart ins neue Jahr nutzen Handelsverbände in Niedersachsen die Zeit zwischen den Jahren für einen Blick zurück aufs Weihnachtsgeschäft. Dabei ziehen die Handelsverbände eine gemischte Bilanz. Letzte Ausläufer der Saison spürt der Handel aufgrund der etwas unkreativen Geschenkgewohnheiten der Deutschen auch aktuell noch.

Läden in und um Hannover sind voll – weihnachtliche Geldgeschenke werden ausgegeben

Denn die Läden in der Region Hannover seien zurzeit voll, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Hannover, Karin Schindler-Abbes. Vor allem junge Menschen nutzten Geldgeschenke, um einzukaufen. Allerdings hat es Schindler-Abbes zufolge dieses Jahr im November und Dezember weniger Betrieb in den Geschäften gegeben als noch in den Monaten im Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie.

Zurückhaltung beim Konsum gebe es bei Erwachsenen, weil viele damit rechneten, für Energiekosten nachzuzahlen, sagte Schindler-Abbes. Eine umfassende Bilanz liege aber noch nicht vor. Die erwarte sie erst im Januar. Das Weihnachtsgeschäft umfasst üblicherweise den November und den Dezember.

Der Handel in Niedersachsen und Bremen zieht für das Weihnachtsgeschäft eine durchwachsene Bilanz. (Symbolfoto) © Michael Matthey/dpa

Auch kein Vor-Corona-Niveau in Ostfriesland – Weihnachtsmärkte kurbelten Umsatz an

„Das Weihnachtsgeschäft ist unter dem Strich ganz gut gelaufen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands Ostfriesland, Johann Doden. An die Zahlen aus dem Vorkrisenjahr 2019 kämen die Mitglieder seines Verbands vermutlich dieses Jahr allerdings nicht heran. „Der Kunde kauft bewusster“, berichtete Doden. Besser als an anderen Standorten sei das Geschäft dort gewesen, wo es Begleitprogramme zum Verkauf gegeben habe.

Diese Beobachtung teilt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nordwest, Jan König. Dort, wo es Weihnachtsmärkte gab, sei das Geschäft besser gewesen als an Standorten, wo das nicht der Fall war. König sagt über das Weihnachtsgeschäft: „Den Umständen entsprechend war es okay.“ Es habe schwach begonnen, sei aber mit der Zeit besser geworden. Die Kundenfrequenz werde aber voraussichtlich niedriger ausfallen als noch im Jahr 2019. Zeitweise seien die Kunden unter anderem wegen der Inflation verunsichert gewesen.

Weihnachtsgeschäft: Prognose im November war wenig erfreulich

Der Handelsverband Deutschland hatte im November eine Prognose zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht. Der Verband geht im Vergleich zum Vorjahr von einem Umsatzplus von bundesweit 5,4 Prozent aus. Preisbereinigt ergebe sich aber ein Minus von vier Prozent. König hält es für schlüssig, dass die Prognose in etwa auch für die Region zutrifft, für die er verantwortlich ist. Der Handelsverband Nordwest hat Geschäftsstellen in Oldenburg, Bremen und Stade. (dpa)