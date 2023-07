Kindervideo weitergeleitet: Haftstrafe für 25-Jährigen

Von: Wiebke Bruns

Der junge Mann sei sich der „strafbaren Relevanz“ seiner Tat nicht bewusst gewesen, sagte sein Anwalt. © Krüger

Das Landgericht Verden hat einen Mann zu einer Bewährungs- und einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte ein Video mit kinderpornografischem Inhalt verbreitet. Laut eigener Aussage dachte er, seine Tat sei harmlos.

Verden – Manchmal braucht es nur einen Klick und gar keine böse Absicht, um sich des Verbreitens kinderpornografischer Schriften schuldig zu machen. Ein 25-jähriger Angeklagter aus dem Landkreis Nienburg fand es lustig, das Video eines Kindes, das auf einer Toilette an sich manipuliert, per Whatsapp an zwei Freunde zu verschicken. Für die Justiz ist das kein Spaß. Der Mann wurde am Landgericht Verden zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Sein Verteidiger nannte die Tat eine „unfassbare Dummheit“. Er sei überzeugt, dass sein Mandant nicht pädophil ist. Davon war auch sonst niemand in dem Berufungsverfahren ausgegangen.

Die Staatsanwältin hielt dem Angeklagten aber vor, dass er weiterhin verharmlosend auftrete. „Er zeigt keinerlei Empathie mit dem Opfer. Wie schlimm ist es für das Kind, dass sich Leute dieses Video angucken.“ Die am 7. März 2023 in erster Instanz von einem Nienburger Strafrichter verhängte achtmonatige Bewährungsstrafe sei angemessen. Der Verteidiger hingegen beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen à 50 Euro. Sein Mandant sei nicht vorbestraft und sich der „strafbaren Relevanz“ gar nicht bewusst gewesen. Zudem liege die Tat zweieinhalb Jahre zurück.

„Das hat kein Kind verdient“

„Das sind Videos von Kindern, die sich überhaupt nicht dagegen wehren können“, versuchte der Vorsitzende Richter dem Angeklagten klar zu machen. „Die Persönlichkeitsrechte der Kinder werden mit Füßen getreten.“

Ein Missbrauch durch Dritte sei auf dem Video nicht zu erkennen, „aber was im Hintergrund passiert ist, wissen wir nicht“. Kinder müssen die schlimmsten Momente erleiden und im Internet werde das breit getreten. Durch das Verbreiten solcher Aufnahmen werde „das Leiden in die Ewigkeit fortgesetzt. Das hat kein Kind verdient.“

Auferlegt wurde dem Angeklagten zudem, 1 750 Euro an die Staatskasse zu zahlen. Während der dreijährigen Bewährungszeit darf er sich nichts zu schulden kommen lassen, sonst droht der Bewährungswiderruf.

Bilder kursieren unter Jugendlichen

Anklage erhoben hatte in diesem Fall die Staatsanwaltschaft Hannover, wo es eine Zentralstelle für die Bekämpfung gewaltdarstellender, pornografischer oder sonst jugendgefährdender Schriften gibt. „Es gibt viele Bilder, wo die Kinder aufgefordert werden, an sich zu manipulieren“, erklärt Pressesprecherin Kathrin Söfker. „Das Problem ist, dass solche Bilder unter Jugendlichen kursieren und sie diese weiterleiten, weil sie es lustig finden.“

Manchmal sei es aber auch eine empörte Mutter, die die Bilder weiterschicke mit dem Kommentar: Schaut euch das an. Auch das erfülle den Tatbestand des Verbreitens. Seit dem 1. Juli 2021 handele es sich dabei um einen Verbrechenstatbestand.