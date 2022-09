Kein Gas, aber altes Uran: Russland liefert Brennelemente nach Niedersachsen

Von: Johannes Nuß

Wladimir Putin hat den Fluss von Gas durch Nord Stream 1 gestoppt, gleichzeitig liefert Russland aber alte unbrauchbare Brennelemente nach Niedersachsen. (kreiszeitung.de-Montage) © Sergei Bobylev/Friso Gentsch/dpa

Durch Nord Stream 1 fließt seit ein paar Tagen kein Gas mehr. Gleichzeitig lässt Russland aber nukleare Brennelemente nach Niedersachsen bringen.

Lingen – Gerade erst hat der russische Präsident Wladimir Putin sämtliche Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 vertragswidrig stoppen lassen, da pocht er auf die Erfüllung eines Vertrages mit der Bundesrepublik Deutschland. Wie bitte? Ja, richtig gelesen: Russland pocht weiter auf die Einhaltung von Genehmigungen zum Transport von Uran in die Brennelementefabrik nach Lingen (Landkreis Emsland) in Niedersachsen.

Derzeit explodiert in Deutschland der Gaspreis aufgrund des Lieferstopps über Nord Stream 1 enorm. Russland hingegen leidet derzeit stark unter den Sanktionen des Westens.

Mehr als sechs Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird im Emsland nämlich in diesen Tagen eine Uranlieferung aus Russland erwartet. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) bestätigte aktuelle Transporte von Russland in die Brennelementefabrik in Lingen.

Grundlage seien Genehmigungen aus dem Jahr 2021, sagte ein BASE-Sprecher. Die maximal zulässige Anzahl von Transporten sei bisher noch nicht ausgeschöpft. „Es sind also bezüglich dieser Genehmigungen weitere Transporte möglich“, sagte der Sprecher. Zuletzt wurde auf Grundlage dieser Genehmigungen am 18. Januar Uran aus Russland nach Lingen geliefert, also gut einen Monat vor Kriegsbeginn am 24. Februar.

Russland liefert Brennelemente nach Niedersachsen: Atomladung wird Sonntag in Rotterdam verladen

Nach Angaben des „Bündnisses Atomkraftgegner_innen im Emsland“ (AgiEL) befindet sich zurzeit ein Schiff mit angereichertem Uranhexafluorid von Russland auf dem Weg ins niederländische Rotterdam. Dort soll es am Sonntag ankommen, die Atomladung soll anschließend nach Lingen gebracht werden. Das BASE wollte sich am Donnerstag nicht genauer zum Transport äußern. „Zu Fragen von laufenden Transporten – auch bereits genehmigten – können wir aus Sicherheitsgründen keine Angaben machen“, sagte der Sprecher.

Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte, wenn alles technisch in Ordnung sei, müsse das BASE die Transporte genehmigen. „Es gibt kein Uran-Embargo auf EU-Ebene“, betonte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag. Hintergrund sei, dass der Versorgungskanal aus Russland für den Betrieb der europäischen Atomkraftwerke offen bleibe.

Russland liefert Uran nach Niedersachsen: Bündnis AgiEL fordert Stopp der Uranlieferungen von Putin

In Lingen werden seit mehr als 40 Jahren Brennelemente für die nukleare Stromerzeugung in Europa hergestellt. Die Fabrik gehört dem französischen Unternehmen Framatome. Sie beliefert unter anderem Atomkraftwerke in Belgien, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien, Schweden und Finnland.

Das Bündnis AgiEL forderte den Stopp der Uranlieferungen aus Russland und ein Embargo für Atombrennstoffe. „Unsere Bundesregierung arbeitet angeblich an der Energie-Unabhängigkeit von Russland und predigt harte Sanktionen“, sagte Alexander Vent vom Bündnis. Es passiere aber das Gegenteil.

„In Russland angereichertes Uran wird nach Deutschland gebracht und spült Putins Staatskonzern Rosatom weiter Geld in die Kriegskasse.“ Das Bündnis, das auch eine Stilllegung des Brennelementewerks im Emsland fordert, kündigte eine Demonstration für den 1. Oktober in Lingen an. (mit Material der dpa)