Trotz Schlag gegen Drogenbanden: Der „Schnee“ rieselt ungebrochen weiter

Von: Steffen Maas

Razzien, tonnenweise beschlagnahmtes Kokain, eine zerschlagene internationale Drogenbande: Zuletzt feierten Ermittler Erfolge. Aber jetzt gibt es beunruhigende Neuigkeiten.

Hannover – Die schlechte Nachricht zuerst: Der „Schnee“ rieselt immer weiter – das Kokain scheint den Drogenhändlern in Deutschland partout nicht auszugehen. Und auch die Preise ziehen nicht an. Und das, obwohl die Ermittler die Droge gleich tonnenweise beschlagnahmt haben. Die gute Nachricht: Polizei und Justiz sind „nicht ohnmächtig“, wie der Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen, Friedo de Vries, betonte. „Wir haben wirklich große Erfolge erzielt und konnten konsequent gegen die Täter vorgehen.“ Aber: Mit Drogen ist unglaublich viel Geld zu verdienen. Das macht gierig.

Belgien, Hamburg, Hannover: Drogenfahnder erzielen neue Erfolge im Kampf gegen Händler

Doch gleichzeitig reiht sich Razzia an Razzia, unlängst ging die Polizei in vier Bundesländern gegen mutmaßliche Drogenhändler vor. Zwei Männer aus Brandenburg kamen in Untersuchungshaft. Kurz zuvor nahmen belgische Ermittler bei einer Razzia 18 Verdächtige fest, mehr als 160 Polizisten waren beteiligt. Gerade Belgien ist in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Umschlagplätze für Drogen in Europa geworden.

Aber auch in Hamburg wird der Hafen immer wieder zum Fundort für teils dramatische Mengen an Rauschgift, wie 24hamburg.de Anfang März berichtete. Der Rekordfund von 16 Tonnen Koks im Februar 2021 wurde einer Gruppe aus Hannover zugerechnet.

Ein Zollbeamter präsentiert Kokain, das auf einem Tisch im Zollfahndungsamt liegt. 16 Tonnen Kokain wurden im Februar 2021 im Hamburger Hafen sichergestellt. Ein 37-Jähriger aus Hannover war ranghohes Mitglied der Schmugglerbande. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Einen riesigen Anteil an dem Erfolg der Drogenfahnder haben dabei neue Apps, die die Verschlüsselungen der Drogen-Chats aufbrechen können. Damit erschloss man sich den Zugang zu einem breiten Feld neuer Informationen – mit Überraschungen. „Natürlich haben wir die Lage schon als ernstzunehmend eingeschätzt, aber über diese tiefen Einblicke haben wir bislang nicht verfügt.“ Man sei „ein Stück weit erschreckt“ gewesen über die Offenheit, mit der in den Netzwerken gesprochen wurde, über die Menge an Drogen, um die es ging, um die klaren Aussagen zu Gewalt und die Skrupellosigkeit der Täter.

Hannover als „Drehscheibe im Drogengeschäft“: Täter „zielgenauer, schneller und effektiver“ ermittelt

Nicht erwartet hatten die Ermittler auch den erwähnten Rekordfund von 16 Tonnen Kokain – der einer Gruppierung aus Hannover zugeordnet werden konnte. De Vries: „Wir wussten um die Rolle Hannovers als Drehscheibe im Drogengeschäft, waren dennoch beeindruckt über das Ausmaß des Umschlagplatzes – auch für den Kokainhandel in Deutschland.“

Und wenn die Kommunikation nicht entschlüsselt worden wäre? „Dann hätten wir sicherlich ein verzerrtes Lagebild – der Blick in das Dunkelfeld hat hier noch mal eine neue Dimension aufgezeigt“, räumte er ein. Aber Ohnmacht angesichts der Drogenflut?

Ohnmächtig? Nein. Aber natürlich konnten wir mit den gewonnenen Daten die handelnden Täter zielgenauer, schneller und effektiver ermitteln.

Viele Strafverfahren in Niedersachsen – aber „bittere Wahrheit, dass wir kaum Veränderungen sehen“

Bundesweit seien 5000 Nutzer der verschlüsselten Handys ermittelt worden – gut 400 davon in Niedersachsen, sagte der LKA-Präsident. „Davon konnten wir gut 300 identifizieren.“ Strafverfahren wurden eingeleitet, über 80 Prozent neue Verfahren. Das sage „etwas aus darüber, inwiefern uns dieser Personenkreis vorher bekannt war“. Allein in Niedersachsen habe dies zu 100 Verurteilungen geführt, mit im Schnitt fünf Jahren Freiheitsstrafe.

„Ich glaube schon, dass wir einen empfindlichen Schlag gegen die Drogenkartelle haben landen können“, betont der Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen, Friedo de Vries. © Moritz Frankenberg/dpa

„Ich glaube schon, dass wir einen empfindlichen Schlag gegen die Drogenkartelle haben landen können“, betonte er. Aber: „Wir stellen auch fest, und das ist die bittere Wahrheit, dass wir kaum Veränderungen auf dem Markt sehen.“ Das betreffe die Verfügbarkeit des „Schnees“, aber auch die Preise. Wäre der Drogenmarkt massiv beeinträchtigt, müsste man das nicht an steigenden Preisen sehen? Aber „das stellen wir so nicht fest“. Also dürften weiter riesige Mengen im Umlauf sein.

„Etwas, was uns nachdenklich machen muss“: Gefährdet der Drogenhandel die Sicherheit in Europa?

Das Problem: Ein Teil der Drogengelder dürfte in legalen Geschäften landen – etwa Immobilien. Daher habe die organisierte Kriminalität „aus meiner Sicht das Potenzial, die Sicherheitsarchitektur in Europa, aber auch in Deutschland ein Stück weit zu erschüttern“, sagte er. „Das ist sicherlich etwas, was uns nachdenklich machen muss.“ Anzeichen gebe es zudem dafür, dass die südamerikanischen Hersteller des Kokains auf den europäischen Markt drängen – um selber das „große Geld“ zu verdienen.

Was also tun? Die Sicherheitsbehörden müssten aufrüsten – nämlich bei personellen und technischen Ressourcen, forderte de Vries. Dabei gehe es um leistungsfähige Rechner, Speicherkapazitäten für die Verarbeitung enormer Datenmengen, aber auch um Experten, die Daten analysieren und Verbindungen herstellen. Mit der Einführung einer Bargeldobergrenze und eines nationalen Immobilienkatasters könne der Zugriff auf das Vermögen der Täter effektiver werden – denn an der Stelle tut es ihnen weh: im Portemonnaie. (dpa/stma)