Waldbrand-Aschewolke in Kanada erreicht Norddeutschland: „Einfluss auf unser Wetter“

Von: Marcel Prigge

Das Wetter in Niedersachsen könnte durch die Waldbrände in Kanada beeinflusst werden. Der DWD berichtet, die Aschewolke ist bereits über uns.

Hannover – Es klingt absurd weit weg, trotzdem können die Waldbrände, die derzeit in Kanada wüten, Auswirkungen auf das Wetter in Niedersachsen haben. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Denn die Aschewolke zieht nicht nur durch die USA. Der DWD erklärt: Sie ist bereits über uns.

Seit einigen Wochen führen die immensen Waldbrände in Kanada zu riesigen Rauchschwaden, die durch ganz Nordamerika ziehen. So sind bereits Großstädte der USA, wie New York, komplett eingehüllt gewesen. Doch das Feuer hat auch interkontinentale Auswirkungen. Die Rauchwolke ist bereits nach Europa gezogen. Und jetzt soll sie Norddeutschland erreicht haben, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

„Einfluss auf unser Wettergeschehen“: Aschewolke der Waldbrände in Kanada erreicht Norddeutschland

Denn durch Waldbrände würden große Mengen an Ruß und Asche in die Atmosphäre freigesetzt. In tieferen Schichten würde dessen Konzentration durch Regen schnell verringert werden, ein Teil der Partikel gelangt jedoch in die höhergelegene Troposphäre. „Dort haben sie eine wesentlich längere Verweildauer und können durch stärkere Winde auch in weit entfernte Gebiete geführt werden“, heißt es vonseiten des DWD.

Die Asche der Waldbrände in Kanada zieht derzeit über den Atlantik nach Europa. Jetzt ist die Wolke auch in Norddeutschland angekommen. Das kann auch Auswirkungen auf das Wetter haben, berichtet der Deutsche Wetterdienst. (Montage) © Cover-Images/Jochen Tack/Imago

Kann so auch Niedersachsen erreicht werden? Kurz gesagt, ja. Denn: Ein zonal ausgeprägter Jetstream, das ist ein Starkwindband in etwa zehn Kilometer Höhe, führte bereits eine erhöhte Aschekonzentration in Richtung Europa. Dies sei bereits zu erkennen gewesen. „Bereits am 27. Juni war durch eine Ceilometer-Messung in Schleswig, im Norden Deutschlands, in der höheren Troposphäre (in sechs bis zehn Kilometer Höhe) eine geringe Partikelkonzentration nachweisbar.“

Mehr Regen in Niedersachsen? Aschepartikel könnten zu mehr Niederschlag führen

Der Wetterdienst macht keine Angaben dazu, wie hoch die Konzentration der Asche in den kommenden Tagen ansteigen kann. Fest steht jedoch: „Die erhöhte Anzahl an Aerosolen kann Einfluss auf die Niederschlagsbildung haben.“ Durch die größere Anzahl an Kondensationskeimen in der höheren Troposphäre steige die Effizienz der Niederschlagsbildung. Heißt: Es ist mehr Regen in Norddeutschland möglich. „Damit haben die Brände bedingt Einfluss auf unser Wettergeschehen.“