Eintagsfliege Frühlingswetter: Nach 20 Grad in Niedersachsen kommt die Kälte

Von: Lia Stoike

Am Wochenende können Norddeutsche in Niedersachsen zunächst frühlingshafte Temperaturen genießen. Doch in der kommenden Woche wird es wieder frisch.

Niedersachsen/Bremen – Das kommende Wochenende erfüllt langersehnte Frühlingsträume: 20 Grad und Sonnenschein sollen in Niedersachsen und Bremen kommen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Schon am heutigen Freitag, 21. April, verabschiedet sich die kalte Luft und die Temperaturen klettern an der Nordseeküste das Thermometer hoch.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Es wartet ein warmes Wochenende bei 20 Grad

„Heute Vormittag vom Emsland bis zu den Mittelgebirgen zeitweise wolkig“, heißt es im Wetterbericht des DWD für Freitag. Ansonsten werde mit heiterem Wetter gerechnet, nahe der Elbe soll es sonnig werden. Ab dem Nachmittag westlich der Weser kann es vereinzelt zu Schauern oder Gewittern kommen. Insgesamt zeigen sich die Temperaturen in Niedersachsen und Bremen allerdings frühlingshaft mild bei 20 Grad, im Oberharz und auf den Inseln um 15 Grad. Es weht ein stark böiger, auffrischender Ostwind.

Am Wochenende können Bremer das frühlingshafte Wetter an den Wallanlagen genießen. (Symbolbild) © dpa/Melissa Erichsen

In der Nacht zum Sonnabend ist es teils wolkig, teils klar, zwischen Ems und Weser drohen vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Tiefstwerte liegen bei um 9 Grad, im Wendland 5 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, auf den Inseln anfangs frischer bis starker Südostwind.



Genauso schön, wie das Wochenende startet, geht es auch weiter. „Warm wird es fast überall: Das Überschreiten der 20-Grad-Marke dürfte ein leichtes sein, in der Spitze sind im Osten mit Sonnenunterstützung bis 24 Grad möglich – das ist dann schon fast frühsommerlich“, so der DWD. Etwas kühler bleibt es lediglich an der Nordsee und bei Regen im Westen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 20 Grad.

Nach dem warmen Wochenende wird es kalt in Niedersachsen: Frostgefahr steigt

Doch das Blatt wendet sich zur neuen Woche: Hinter einem nach Skandinavien ziehenden Tief „Tarek“ dreht die Strömung auf Nordwest, sodass Meereskaltluft zu uns kommen kann, heißt es weiter. „Bei wechselhaftem und windigem Wetter gehen die Temperaturen bis zu Wochenmitte immer weiter zurück und erreichen tagsüber nur noch mit Mühe über 10 Grad.“ In den Nächten nimm die Wahrscheinlichkeit auf Frost zu, was für die teilweise bereits beginnende Apfelblüte und generell für empfindliche Pflanzen zu einer Gefahr werden könnte.