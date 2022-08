Kalt Duschen gegen die Energiekrise: Niedersachsens Städte stellen Sparmaßnahmen vor

+ © Michael Bihlmayer/Imago Aufgrund der Gaskrise wird in vielen Städten ab sofort Energie gespart. Auch die Kommunen in Niedersachsen haben Maßnahmen vorgestellt. Insbesondere das warme Wasser in öffentlichen Duschen – wie auf Sportplätzen oder Turnhallen – soll abgestellt werden. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago

Aufgrund der Gaskrise in Deutschland muss ab jetzt Energie gespart werden. Die niedersächsischen Städte haben nun Maßnahmen vorgestellt – mit der vor allem Warmduscher nicht einverstanden sein sollten.

Hannover – Die Gaskrise hat Deutschland fest im Griff und lässt die Energiepreise steigen. Das spüren auch die Verbraucher, weshalb Energiesparen angesagt ist. Die Kommunen und Städte in Niedersachsen haben ganz eigene Strategien, mit der derzeitigen Situation umzugehen und wollen verschiedene Maßnahmen durchsetzen.

Kalt Duschen gegen die Energiekrise: Niedersachsens Städte und ihre Sparmaßnahmen

Die Energiepreise für Gas und Strom steigen und steigen. Der Grund dafür ist der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Knappheit an Gas. Das Einsparen des eigenen Energieverbrauches wird demnach immer wichtiger und auch die Politik reagiert. So kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck beispielsweise an, dass öffentliche Gebäude nur noch auf 19 Grad geheizt werden sollen. Aber auch die großen Städte und Kommunen in Niedersachsen haben Ideen, wie Einsparungsmaßnahmen aussehen könnten.

Frieren gegen die Gaskrise: nur noch kaltes Wasser in den Duschen in Hannover

So will Niedersachsens Landeshauptstadt beispielsweise einen großen Schritt wagen und ihren Energieverbrauch gleich um 15 Prozent senken. Unter anderem soll die Raumtemperatur in den städtischen Büros auf maximal 20 Grad begrenzt werden. Zudem sollen Sehenswürdigkeiten wie das Neue Rathaus im Dunkeln nicht mehr angestrahlt werden. Auch soll es für die Besucher der Schwimm- und Freibäder sowie Sport- und Turnhallen unbequemer werden. Denn hier soll in Zukunft nur noch kaltes Wasser aus den Duschen fließen.

Sparmaßnahmen in Oldenburg: Drosselung der Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden

Auch Oldenburg setzt in den Verwaltungsgebäuden der Stadt auf kühlere Raumtemperaturen. Ebenso die Zusammenlegung von Büros in der Verwaltung wird erwogen. Und genauso wie in Hannover will die Universitätsstadt im Nordwesten in den Waschräumen der Sportstätten die Temperatur drosseln. An den Handwaschbecken werden demnach alle Durchlauferhitzer abgeschaltet. Die Beleuchtung soll an vielen Gebäuden an Bewegungsmelder gekoppelt und auf den Einsatz von Klimageräten und Heizlüftern verzichtet werden.

Dunkle Straßen in Osnabrück: Straßenbeleuchtung wird 30 Minuten früher abgestellt

In Osnabrück soll es künftig auch nur noch kaltes Wasser aus den Hähnen geben. Betroffen sind öffentliche Gebäude, Sporthallen und die Umkleiden an Sportplätzen. Ebenso soll die Straßenbeleuchtung 30 Minuten früher abgeschaltet werden. Auch das Absenken der Raumtemperaturen in städtischen Gebäuden ist im Gespräch.

Braunschweig: keine fossile Energie in den Freibädern

Braunschweig nimmt beim Energiesparen durch den Ukraine-Krieg eine Sonderrolle ein. Denn die ostniedersächsische Metropole begann bereits im Mai mit Energiesparmaßnahmen und verschob beispielsweise den Saisonstart im Freibad Bürgerpark um zwei Wochen, so dass das Wasser nicht mit Gas, sondern mit Sonnenenergie geheizt werden konnte. Mit fossiler Energie solle in diesem Jahr kein Freibad mehr beheizt werden – gegebenenfalls ende daher auch die Saison früher.

Leere Brunnen in Wolfsburg: Brunnenanlagen sollen nach und nach abgeschaltet werden

Wolfsburg will nach und nach die Brunnenanlagen im Stadtgebiet abschalten. Auch eine Abschaltung einzelner Straßenbeleuchtung werde geprüft, hieß es. Die Industriestadt hat außerdem die Wassertemperatur in den städtischen Bädern abgesenkt. Denkbar sei unter anderem auch eine Absenkung der Raumtemperatur in den Sport- und Turnhallen.

Göttingen: keine Beleuchtung mehr für das Alte Rathaus

Die südniedersächsische Universitätsstadt Göttingen hat alle Bürger aufgerufen, Energie einzusparen und will ein Maßnahmenpaket erstellen. Als erste Maßnahme wird die Effektbeleuchtung des Alten Rathauses abgeschaltet, heißt es. Geprüft werde außerdem, die Heizung im Neuen Rathaus frühmorgens und spätnachmittags herunterzufahren. Die Heizungsanlagen sollen unter anderem optimiert und soweit möglich die Beleuchtung auf LED umgerüstet werden. (Mit Material der dpa)