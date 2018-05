Archäologen suchen nach Wall-Graben-Details in Kalkriese

Großflächige Ausgrabungen

+ © dpa Bis zu 1000 Quadratmeter werden in den kommenden Monaten von Archäologen untersucht. © dpa

Bramsche-Kalkriese - Die archäologischen Grabungen in Kalkriese sollen in diesem Jahr weitere Erkenntnisse über eine Wall-Graben-Anlage bringen, die in den vergangenen zwei Jahren entdeckt wurde.