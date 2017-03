Käse: In Braunschweig mal ganz künstlerisch

Kanadische Käse-Kunst: Eine Besucherin sieht sich die Installation „Käsesakramentsystem“ an.

Braunschweig - Wer bisher das künstlerische Potenzial von Käse unterschätzt hat, der wird in Braunschweig eines Besseren belehrt. In seiner ersten institutionellen Einzelausstellung verwandelt der kanadische Künstler Ben Schumacher den Kunstverein Braunschweig in ein Käselager auf Zeit.

Ein Regalsystem mit dicken, gelben Käselaiben ist zentraler Bestandteil der Installation „Käsesakramentsystem“, die seit Samstag für Besucher geöffnet ist. Mit Kabeln verbunden sollen die Käse-Objekte die „Verknüpfung von materieller und virtueller Welt simulieren“, sagte die Kuratorin Nele Kaczmarek.

Ergänzt wird die Schau durch eine siebenteilige Serie neuer Malereien, auf denen ebenfalls Käse als ein zentrales Motiv zu erkennen ist. Eine Spur Ironie sei in den Arbeiten des Künstlers durchaus vorhanden, betonte die Kuratorin.

dpa