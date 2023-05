Kältesturz, Starkregen und Gewitter: Unwetter-Front erwischt Niedersachsen

Von: Lia Stoike

Teilen

Neue Woche, neues Wetter: Nach dem sonnigen und warmen Himmelfahrt-Wochenende bringen Gewitter und Starkregen Abkühlung mit.

Niedersachsen - Flipflops, Badehose und Sommerkleid adé: Nach den sommerlichen Temperaturen am vergangenen Wochenende erwischt Niedersachsen und Bremen am Montag eine Unwetter-Front, die Sturm, Gewitter und Regen mit sich bringt. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Ursache hierfür ist eine „Tiefdruckrinne“, die sich von Süddeutschland zur Deutschen Bucht erstreckt. Sie bringt feuchte und „gewitterträchtige“ Luft nach Niedersachsen.

Starkregen, Sturm und heftige Gewitter – Unwetter-Front erwischt Niedersachsen

„Gebietsweise einzelne Gewitter mit Starkregen“ werden im südwestlichen Niedersachsen, Ostfriesland sowie den Ostfriesischen Inseln aufziehen. Zwischen 15 und 25 l/m² innerhalb kurzer Zeit oder auch 30 l/m² in wenigen Stunden können auf die genannten Regionen einprasseln. Dabei kommt es zu stürmischen Böen bei 65 km/h (Bft 8) sowie kleinkörnigem Hagel.

Gewitter und Sturmböen bringen einen Kältesturz nach Niedersachsen und Bremen. (Symbolbild) © dpa/Julian Stratenschulte

Ab den Nachmittagsstunden lebt die Gewitteraktivität zunächst im Westen und der Mitte, abends auch im Osten deutlich auf. Begleiterscheinungen sind vereinzelte Sturmböen um 80 km/h (Bft 9), allerdings mit geringer Wahrscheinlichkeit. Unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen über 25 l/m² in kurzer Zeit oder mehr als 35 l/m² in wenigen Stunden gering wahrscheinlich.



Erst am Dienstagmorgen ziehen die Gewitter allmählich ostwärts ab. Tageshöchstwerte liegen dann nur bei um 13 Grad und bei bis zu 20 Grad im Wendland und an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.