Junger Autofahrer bei Unfall in Hammah aus Fahrzeug geschleudert – Lebensgefahr

Von: Sebastian Peters

Der schwere Motorblock des Fahrzeuges wurde durch den Aufprall aus dem Motorraum geschleudert. © Polizei Stade

Nach einem Unfall in der Ortschaft Hammah im Landkreis Stade schwebt ein 19-jähriger Autofahrer in Lebensgefahr. Zuvor haben Ersthelfer den Mann reanimiert.

Stade – Schwerer Unfall in Hammah (Gemeinde im Landkreis Stade). Am Samstag, 10. September 2022, ist es in den späten Abendstunden zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Stade mitteilt, ist gegen 21:15 Uhr ein junger Mann aus Wischhafen mit seinem Audi A3 in der Gemeinde Ortschaft Hammah von der Fahrbahn einer Linkskurve abgekommen und geradeaus gegen einen Baum sowie eine Laterne gefahren. Erst am Donnerstag, 08. September 2022, ist es ebenfalls in Hammah zu einem tödlichen Unfall gekommen.



Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der gesamte Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde. Der 19-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall aus dem Audi geschleudert und lag zunächst regungslos auf der Straße. Ersthelfer leitete bei dem lebensgefährlichen Opfer sofort Maßnahmen zur Wiederbelebung ein.