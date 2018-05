Junge Komasäufer: Eltern sollen Rettungseinsätze zahlen

Zahl der Einsätze deutlich gestiegen

Wittmund - Der Landkreis Wittmund will Eltern von jungen Komasäufern für Rettungseinsätze "in besonders eklatanten Fällen" zur Kasse bitten. Die Aktion solle ein "Signal vor allem an die Eltern" sein, sagte Sprecher Ralf Klöker.