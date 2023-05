Wildes Wetter: „Regen, Regen, Regen“ – doch dann kommt tropischer Hitze-Sommer nach Niedersachsen

Der Mai verspricht eines: Regen. Beim Wetter in Niedersachsen sind bis zu 50 Liter pro Quadratmeter mnöglich. Die angekündigten Temperaturen machen daraus ein „Tropen-Wetter“.

Hannover – Die Frage ist und bleibt eine beliebte. Und immer die gleiche: Wie wird das Wetter? Die Sache mit den Vorhersagen, wie das Wetter in Niedersachsen und Bremen denn nun nwirklich wird, ist dagegen nicht immer identisch. Vor allem nicht, wenn es um das Niedersachsen-Wetter – und selbstredend auch das in Bremen – in den kommenden Tagen geht. Denn: Es sieht nach wechselhaften Wetter aus, das auf den Norden und auch auf ganz Deutschland zukommt.

Nach dem amerikanischen Wettermodell sollen bis zum 25. Mai mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter herabregnen. Der Mai fällt also injs Wasser. Ganz im Norden allerdings ist mit etwas weniger Regen zu rechnen.

Wetter in Niedersachsen: Tropischer Juni erwartet – bis zu 50 Regen-Liter pro Quadratmeter und Temperaturen bis zu 15 Grad

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bringt im Norden nur 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter. In Süddeutschland sieht das wieder komplett anders aus. An den Alpen soll mit einem Regenguss von bis zu 110 bis 150 Liter pro Quadratmeter gerechnet werden. Auch im Schwarzwald soll die Regensumme deutlich über 100 Liter liegen. „Also sehr nasse Zeiten im Mai“, fasst es Diplom-Meteorologe Dominik Jung kurz zusammen.

Niedersachsen-Wetter „oft schwülwarm und gewittrig, mit jeder Menge Regen“: Meteorologe zu den Aussichten

Für den Juni gibt es aber, was die Temperaturen angeht, immerhin gute Zeichen. Nach einem Wettermodell für den Juni 2023 sollen die Temperaturen etwas wärmer ausfallen. Die Temperaturen liegen „so rund 1 bis 1.5 Grad über dem langjährigen Mittelwert“, so Experte Jung von Wetter.net.

Allerdings bedeuetet ein wärmerer Monat nicht automatisch auch einen trockeneren. Im Südwesten und auch im Osten von Deutschland soll es nasser werden als sonst üblich für den Juni. „Beides zusammen deutet auf einen tropischen Juni hin“, so der Wetterexperte Jung. Im Großen und Ganzen wird für den Juni mit warmen, aber auch schwülen Wetter gerechnet – auch beim Wetter in Niedersachsen und Bremen

In Niedersachsen und Bremen sollen bis zum 25. Mai beim Wetter Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad möglich sein. Allerdings dazu auch immer wieder Niederschlag. Für den Westen des Landes sieht die Prognose auch nicht rosig aus. „Trotz der ansteigenden Temperaturen bleibt es bei diesen wechselhaften und nassen Wetter“, so Wetterexperte Dominik Jung. Für Westdeutschland fasst er das kommende Wetter mit drei Wörtern zusammen: „Regen, Regen, Regen.“ Immerhin soll im Westen von Deutschland Temperaturen von bis zu 24 Grad möglich sein.

Achtung Wetter-Alarm: Sintflutartigen Niederschläge in Teilen von Deutschland möglich

Für Süddeutschland soll ab dem 20. Mai mit Temperaturen über 15 Grad gerechnet werden. „Besonders für den Süden gilt: viel, viel Niederschlag“, konstatiert Jung. Im Süden von Deutschland könnten sogar „sintflutartigen Niederschläge“ eintreten. Eine Hochrechnung geht davon aus, dass bis zu 260 Liter pro Quadratmeter auf die Erde herabregnet.

Immerhin eine gute Nachricht: „Ab dem 21. Mai scheint es insgesamt bei uns in Deutschland etwas wärmer zu werden, der große Frühsommer ist aber noch nicht in Sicht“, so Dominik Jung zum Abschluss seiner Vorhersage für das Wetter in Deutschland, das auch in Niedersachsen und Bremen eben wechselhaft daher kommt.