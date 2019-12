„Begeisterung der Mutter hält sich in Grenzen“: 14-Jähriger fährt 260 Kilometer mit dem Auto

Mit dem Auto zur Freundin zu fahren ist an sich keine Meldung wert. Weil der Fahrer aber erst 14 Jahre alt ist, lässt das nicht nur die Polizei hellhörig werden.

Jugendlicher fährt mit Auto Richtung Frankfurt

260 Kilometer von zu Hause aufgefunden

Ziel des 14-Jährigen war die Freundin

Fulda/Gehrden - Rund 260 Kilometer hat ein 14-Jähriger aus Gehrden in Niedersachsen mit Omas Wagen auf der Autobahn zurückgelegt, bevor er in Hessen aus dem Verkehr gezogen wurde. Wie die Polizei in Fulda am Donnerstag mitteilte, machte sich der Jugendliche in der Nacht gegen zwei Uhr von seinem Zuhause in Gehrden bei Hannover auf den Weg nach Frankfurt am Main. An einer Rastanlage endete die Fahrt allerdings.

Die Route des 14-Jährigen führte den Angaben zufolge zunächst über die A7 und dann über die A5, wo der Jugendliche eine Rastanlage anfuhr, um aufzutanken. Dort wurde beim Bezahlen allerdings ein Mitarbeiter misstrauisch und informierte die Polizei. Eine Streife der Autobahnpolizei nahm den 14-Jährigen in Obhut.

Fahrt nach Frankfurt endet in Fulda

„Die Begeisterung der Mutter für den Ausflug ihres Sohns hielt sich in Grenzen, als sie ihn bei der Polizeiautobahnstation in Bad Hersfeld abholte“, erklärte die Polizei. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein. In Frankfurt wollte der Jugendliche übrigens seine Freundin besuchen.

