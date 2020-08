Im Corona-Wahn? Drei Kinder zerstören Schule bei Hannover – 150.000 Euro Sachschaden

Sie sind zwar noch klein, aber überhaupt nicht unschuldig: Drei Jungs im Alter von elf und zwölf Jahren haben am Sonntagabend eine Oberschule in Niedersachsen zerstört und einen Schaden von 150.000 Euro angerichtet.

Bissendorf (nahe Hannover*) – Erinnern Sie sich noch daran, was Sie mit elf oder zwölf Jahren so getrieben haben? Bestimmt keinen sechsstelligen Sachschaden angerichtet. Drei Jungs aus Bissendorf (bei Hannover) haben genau das am Wochenende getan. Sie sind einer Oberschule aufs Dach gestiegen, bis sie um 20 Uhr von Zeugen gesichtet wurden, die sofort die Polizei alarmiert haben.

Polizei Bissendorf (Niedersachsen) fordert Jungs-Trio auf, von Schuldach zu kommen – Hubschrauber kommt zum Einsatz

Der Aufforderung der Beamten, sofort vom Dach zu kommen, kam das Trio nicht nach. Stattdessen flüchteten die Jungs in ein nahe gelegenes Maisfeld und zu ihren Wohnanschriften. Ein Hubschrauber und sogar eine Hundestaffel kamen zum Einsatz, um die wütenden Jungs aufzuspüren. Und: Das Trio war für den Beamten nicht unbekannt. Sie sind bereits 25 Mal polizeilich in Erscheinung getreten – darunter wegen einer weiteren Schul-Randale im Mai, bei der sie schon einen Schaden von 50.000 Euro angerichtet hatten, berichtet auch fr.de.

Bissendorf (Niedersachsen): Jungs zerstören Schuleigentum – 150.000 Euro Sachschaden für Inventar

Diesmal haben sie die Summe verdreifacht: Insgesamt zerstörten die Kinder ganze acht Klassenräume. Sie rissen Waschbecken aus den Wänden, drehten Wasserhähne auf, zerschlugen Fensterscheiben und beschmierten Türen und Wände mit Farbe. Das aufgedrehte Wasser plätscherte zum Schluss durch alle Etagen.

Die Feuerwehr* Bissendorf musste ausrücken, um das Gebäude leerzupumpen. Sachschaden: 150.000 Euro – von den Kosten des Mega-Einsatzes, den sie veranlasst haben, mal ganz zu schweigen. Der Hass auf ihre Schule muss besonders groß gewesen sein oder waren die Kinder nach der Corona-Krise und dem ganzen Homeschooling einfacht nicht ausgelastet? Die Schule steht jetzt jedenfalls unter Wachschutz. Auch die Hamburger Polizei* hatte es mit einem brutalen Einbrecher zu tun, wie 24hamburg.de berichtet.

Schul-Randale bei Hannover: Kinder hatten schon 25 Straftaten auf dem Kerbholz

Die Kinder, die bereits 25 Straftaten auf dem Kerbholz haben, sind der Polizei vor allem für Sachbeschädigung, Körperverletzung und Diebstähle bekannt. „Seit Mai haben sich die entstandenen Sachschäden auf insgesamt 200.000 Euro summiert", teilt Matthias Bekermann von der Polizeiinspektion Osnabrück mit. Nach dem Verhör des Dreier-Gespanns wurden die Jungs zu Verwandten gebracht. Die Polizei in Melle steht in engem Austausch mit den zuständigen Jugendämtern.

