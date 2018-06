Jogger findet Schlange in Scharnebeck

Scharnebeck - Beim Joggen hat ein Mann im Kreis Lüneburg eine mehr als ein Meter lange Schlange gefunden. Dabei soll es sich um eine amerikanische Kornnatter handeln, die nicht giftig ist, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Woher die Schlange stammt, konnten die Beamten nicht sagen. Sollte sie jemand absichtlich ausgesetzt haben, so drohe ihm ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Jogger entdeckte das Tier in einem Graben am Oberhafen des Schiffshebewerkes Scharnebeck, er informierte die Wasserschutzpolizei. Die Beamten fingen die Schlange am Dienstagnachmittag ein und brachten sie in ein Tierheim.

dpa