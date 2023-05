Bier-Laster bei Jever verunglückt: 24.000 Flaschen Bier landen im Graben

Facebook

Ein Bier-Laster ist nördlich von Jever bei einem Unfall in einen Graben gerutscht. Der Lkw war mit 1200 Kisten, also 24.000 Flaschen Bier beladen. Dieses musste bis in die Nacht per Hand umgeladen werden.

Jever – Ein Lkw beladen mit dem Bier der Marke Jever ist in der Nähe von Jever in Niedersachsen bei einem Verkehrsunfall in einen Graben gerutscht. Glück im Unglück: Dem Fahrer ist des Lkw ist dabei nichts passiert. Jedoch mussten 1200 Kisten Bier, die 24.000 Flaschen enthielten, per Hand umgeladen werden.

Jever-Laster landet im Graben: Nach Unfall müssen 24.000 Flaschen Bier umgeladen werden

Wie die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland berichtet, sei es am Donnerstagnachmittag, 25. Mai 2023, gegen 14 Uhr zu dem Unfall im Bereich Bohneterei auf der B21 nördlich des Ortes Jever aus ungeklärter Ursache zu dem Unfall gekommen. Im Zuge der Bergungsarbeiten wurde die Straße längere Zeit voll gesperrt, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

+ Kisten über Kisten, aber alle nicht mehr gestapelt: Nördlich der Ortschaft Jever ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Lkw in einen Graben rutschte. Er war beladen mit 24.000 Flaschen Bier. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Aufgrund der starken Frequentierung der Straße wurde der Lkw samt Ladung zunächst an der Unfallstelle zurückgelassen und der Verkehr einseitig vorbeigeführt. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren.

„Latenter Biergeruch wahrnehmbar“: Polizei sperrt Straße, an der der Jever-Lkw verunfallte

Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt, seine Fracht vermutlich jedoch nicht unversehrt. Die Arbeiten dauerten bis in die Nacht an, da alle Flaschen Bier händisch in ein anderes Fahrzeug umgeladen werden mussten, um sie einlagern zu können.

Nach Angaben der Polizei ist nicht bekannt, wie viele von ihnen den Unfall unbeschadet überstanden haben. „Aktuell ist neben einigen Fahrzeugteilen, die im Laufe des Tages geborgen werden sollen, ein latenter Biergeruch wahrnehmbar“, heißt es in einer Mitteilung abschließend.

