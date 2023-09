„Omega-Wetterlage“ knallt auf Niedersachsen: „Längste, sonnigste Phase“ des Jahres könnte anstehen

Von: Marcel Prigge

Das Wetter in Niedersachsen könnte noch von einem langen Spätsommer geprägt werden. Experten prognostizieren, dass bereits diese Woche die 30-Grad-Marke fallen soll.

Hannover/Bremen – Wann wirds mal wieder richtig Sommer? Würde Rudi Carrell diese Frage heute stellen, könnte man antworten: ab jetzt. Denn eine „Omega-Wetterlage“ bringt nicht nur die Sonne und mehr als 30 Grad zurück nach Niedersachsen und Bremen. Sie könnte auch die längste Sommerphase des Jahres auslösen, mutmaßt ein Experte.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Kommt die „längste, sonnigste Phase“ des Sommers?

Denn wie Meteorologe Dominik Jung in einer Pressemitteilung beschreibt, hat es sich das Hoch Olenka über Europa gemütlich gemacht. Dieses Hoch sei besonders stabil, da es sich um eine sogenannte „Omega-Wetterlage“ handele, die auf den Wetterkarten so aussehe, wie der griechische Buchstabe. „Diese Wetterlage blockiert alle Tiefs, die uns erreichen könnten. Da kommt erstmal nichts mehr zu uns durch“, beschreibt Jung und erklärt, dass sich das Hoch damit nur schwer auflöse.

Wetter-Freude: In Niedersachsen könnte es nochmal für gleich eine längere Zeit richtig warm werden. © dpa | Patrick Pleul / Michael Bihlmayer/Imago (Montage)

Die Wärmekuppel reiche bislang aus Nordafrika bis nach Nordeuropa. „Überall wird es nochmal sommerlich warm werden. Der Sommer dreht nochmal voll auf. Vielleicht wird das auch die längste, sonnigste Phase am Stück im gesamten Sommer 2023“, mutmaßt der Experte.

Temperaturen im Niedersachsen-Wetter: Prognose lässt auf langen Spätsommer hoffen

Was bedeutet das nun für das Wetter in Niedersachsen? Vermutlich ein recht stabiler Spätsommer. Wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vorhersagen, soll es ab Montag, 4. September 2023, im Binnenland heiß werden. Während es am Wochenanfang bis zu 26 Grad im Binnenland, zu 25 Grad in Bremen und zu 23 Grad auf den Inseln kommen soll, heizt der Sommer ab Dienstag noch einmal ein.

„Am Dienstag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder einige hohe Wolken, sonst sonniges, trockenes und sehr warmes Spätsommerwetter mit Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad“, sagt der DWD für Niedersachsen voraus. In Bremen und Hannover seien jeweils 29 Grad zu erwartet. Und das bei einem schwachen Südostwind.

Aber es geht noch etwas wärmer. Das Niedersachsen-Wetter hält am Mittwoch Höchstwerte zwischen 28 und 31 Grad bereit. Auf den Nordseeinseln werde es bis zu 25 Grad warm, und in Bremen schwitzen die Menschen bei 30 Grad.

Wie lange die Spätsommer-Periode in Niedersachsen anhält, ist derzeit noch unklar. Laut dem Zehntages-Trend vom DWD könnte das gute Wetter jedoch die komplette Woche anhalten. Lediglich am Dienstag, 12. September 2023, müsse mit etwas Niederschlag gerechnet werden.