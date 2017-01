Jubilar Bremen: Sieben Fakten zum kleinsten Bundesland

Bremen - Das kleine, ziemlich klamme, aber kämpferisch-stolze "Bundesländchen" Bremen wird 70 Jahre. An "Bremensien", also bremischen Besonderheiten, fehlt es nicht. Sieben Fakten, die man zum Jubiläum des Zwei-Städte-Staates an der Weser wissen sollte.

Raumfahrtstation: Bremen will hoch hinaus und kann es auch. Die Stadt gilt europaweit als einer der wichtigen Raumfahrtstandorte.

Die Oberstufe der Ariane-Rakete wird bei Airbus gebaut, der Technologiekonzern OHB entwickelt, baut und testet Galileo-Satelliten und im "Fallturm" werden internationale Experimente bei Schwerelosigkeit durchgeführt. Die Branchen-Kennziffern: 140 Unternehmen, 20 Top-Institute, 12.000 Beschäftigte und ein Jahresumsatz von vier Milliarden Euro.

+ Galileo-Fertigung bei OHB. © dpa

Haushaltsnotlagenland: Ja, Bremen ist notorisch klamm. Das war nicht immer so. Einst stand Bremen im Reigen der Bundesländer beim Finanzausgleich sogar auf der Geberseite! Das war 1969. Lang ist's her. Heute steht Bremen mit satten 20 Milliarden Euro in der Kreide. Der Preis: Jahr für Jahr 600 Millionen Euro Zinsen. "Wir sind ein Haushaltsnotlageland", wird der Senat nicht müde seine heikle Sonderlage zu erklären. Ab 2020 gilt auch für Bremen das Diktat: Keine neuen Schulden mehr. Und das klappt, heißt es im Rathaus.

Stadtmusikanten und Roland: Sind zwei weltbekannte Wahrzeichen der Stadt. Der steinerne Roland steht seit 1404 auf dem Marktplatz vor dem Rathaus und gilt als Wächter für die Freiheit und Rechte der Stadt. Die Statue ist über zehn Meter hoch. Unweit davon stehen die Bremer Stadtmusikanten.

+ Die Bremer Stadtmusikanten © dpa

Die Bronzestatue des Bildhauers Gerhard Marcks erinnert seit 1953 an das Märchen der Brüder Grimm. Die Statue mit Esel, Hund, Katze und Hahn ist wesentlich kleiner als der Roland. Täglich umfassen viele Menschen die Vorderbeine des Esels, damit ein Wunsch in Erfüllung geht. Vorsicht: Mit beiden Händen beide Hufen anfassen! Wer nur eine Hand um einen Huf legt, erntet Bremer Spott: "Dort gibt wieder ein Esel dem anderen die Hand."

Autostadt Bremen: Vielleicht ist Bremen nicht mit den Autohochburgen Stuttgart, München, Wolfsburg und Ingolstadt zu vergleichen. Aber Achtung: Die Hansestadt beherbergt das größte Produktionswerk von Mercedes-Benz weltweit. Auch an Tradition mangelt es nicht. Legendäre Autos wie der Borgward Isabella oder auch der weniger hübsche, aber damals praktische Goliath wurden in Bremen gefertigt.

+ Eine "Isabella" des Autobauers Borgward aus den 60iger Jahren. © dpa

"Borgward is back", verkündet die Marke vor ein paar Monaten. Will heißen: Wiederbelebt und unter chinesischer Finanzierung baut Borgward künftig wieder Autos in Bremen und zwar ganz im Trend: E-Autos.

Bremerhaven: Geographisch liegen rund 65 Kilometer zwischen Bremen und Bremerhaven. Als die deutlich kleinere Kommune im Zwei-Städte-Staat fühlt sich Bremerhaven manchmal etwas stiefmütterlich behandelt. Zugegeben: Die Seestadt hat bundesweit eher einen zweifelhaften Ruf. Die hohe Arbeitslosigkeitsquote und die Rekordzahl an überschuldeten Einwohnern sorgen immer wieder für Negativ-Schlagzeilen.

+ Das Containerterminal in Bremerhaven. © dpa

Andererseits kann Bremerhaven auch viele Erfolge vorweisen: Die Seestadt gehört zu den größten Automobildrehscheiben der Welt und besitzt den viertgrößten Containerhafen Europas. Das Klimahaus und das Deutsche Auswandererhaus sind Besuchermagneten und preisgekrönt.

Werder Bremen: Die Fußball-Bundesliga-Mannschaft des SV Werder Bremen von 1899 ist ein großer Sympathieträger der Stadt. Die grün-weißen Vereinsfarben mit der Raute sind auf der Fußballbühne der Welt bekannt. Seit Gründung der 1. Bundesliga spielt Werder mit den Besten - nur ein Mal 1980 kam der Abstieg in die 2. Bundesliga.

+ Die Mannschaft des SV Werder Bremen mit (von links) Ümit Davala, Ailton, Holger Wehlage, Fabian Ernst und Pekka Lagerblom zeigt am 30.05.2004 die Meister-Schale und DFB-Pokal den Fans auf dem Marktplatz in Bremen. © dpa

Unter Trainer Otto Rehhagel gelang ein Jahr später der Wiederaufstieg. Zu den Erfolgen zählen: 6 Pokalsiege, 4 Deutsche Meisterschaften und der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. Werder ist ein Breitensportverein und hat 36.000 Mitglieder. Aktuell stellt der Verein die Leidensfähigkeit seiner Fans eher auf die Probe: Das Team liegt auf Platz 15.

Die Schaffermahlzeit: Das Festessen im Rathaus gilt als das älteste, sich alljährlich wiederholende Brudermahl der Welt. Ausgerichtet wird es von der 1545 gegründeten Stiftung Haus Seefahrt. Diese unterstützt bis heute Witwen und Waisen auf See gebliebener Schiffsbesatzungen.

+ Das Schaffermahls: Am 2. Freitag im Februar wird im Bremer Rathaus gemeinsam gespeist. © dpa

Immer am 2. Freitag im Februar tafeln rund 300 Teilnehmer nach einem exakt festgelegten Zeitplan fünf Stunden lang und hören dabei zwölf Reden. Ein exklusiver Marathon.

Bremens Tradition als freie Stadt

Bremen hat eine lange Tradition der Freiheit und Eigenständigkeit. Die Stadt ging um das Jahr 800 aus einer Bistumsgründung hervor. 1186 wurden ihr vom staufischen Kaiser Friedrich Barbarossa die ersten Freiheiten verliehen. 1646 wurde die Stadt an der Weser zur Freien Reichsstadt. Auch nach dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806 blieb Bremen als "Freie Hansestadt Bremen" ein souveräner Staat. Unter der NS-Diktatur endete die Selbstständigkeit zunächst 1934 durch die Gleichschaltung der Länder und das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges konnte Bremen an die Tradition der Selbstständigkeit anknüpfen. Am 22. Januar 1947 proklamierte der amerikanische General und Militärgouverneur in Deutschland, Joseph T. McNarney, dass die Freie Hansestadt Bremen als selbstständiges Land wieder hergestellt wird. Bremen und Bremerhaven wurden als Zwei-Städte-Staat eigenständiges Land.

Rubriklistenbild: © dpa