Das war 2016 in Niedersachsen und Bremen

Terrorgefahr, Flüchtlingsandrang und der Abgas-Skandal bei VW

Hannover/Bremen - Terrorgefahr, Flüchtlingsandrang und der Abgas-Skandal bei VW: Das Jahr 2016 hat in Niedersachsen und Bremen viele Schlagzeilen gebracht. Eine Übersicht über wichtige Ereignisse aus Politik, Wirtschaft, Vermischtem und Kultur:

Januar

1.1.: Die Integration der Flüchtlinge in Niedersachsen wird 2016 nach Einschätzung von Regierungschef Stephan Weil die Hauptaufgabe für das Land bleiben. Das sagt Weil in seiner Neujahrsansprache. Im Laufe des Jahres nimmt der Zuzug von Flüchtlingen nach Niedersachsen ab, viele Notunterkünfte können geschlossen werden.

2.1.: Knapp eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Holzminden wird der Täter festgenommen. Er hatte die 33-Jährige nach einer Weihnachtsfeier in einer Kneipe kennengelernt und danach erwürgt. Im Juni wird der Mann zu acht Jahren Haft verurteilt, das Motiv für die Tat kann das Gericht nicht aufklären.

4.1.: 22 Stunden lang warten rund 600 Bahnreisende in einem IC auf ihre Weiterfahrt von der Nordsee nach Köln. Vereiste Oberleitungen bremsen den Zug aus. Als Entschädigung bekommen die Reisenden später einen 100-Euro-Reisegutschein und Pralinen. Wegen des Winterwetters verlängern Kommunen kurz darauf auch die Schulferien um einen Tag.

+ Hans Uhlmann vom Naturschutzverein Mellumrat hält einen Maßstab an einen angeschwemmten toten Pottwal. © dpa

8.1.: Auf der Insel Wangerooge werden zwei tote Pottwale angespült. Nach und nach werden auch an anderen Orten in derNordsee tote Wale entdeckt, insgesamt rund ein Dutzend. Die Tiere sind auf ihrer Wanderung durch den Atlantik vom Kurs abgekommen.

9.1.: Ein 86-jähriger Mann rettet in Salzgitter seine 89-jährige Frau aus der brennenden Wohnung. Dann läuft er in die Wohnung zurück, um zu löschen und stirbt dabei.

13.1.: Die Staatsanwaltschaft Oldenburg teilt mit, dass Todespfleger Niels H. möglicherweise sieben weitere Patienten umgebracht hat. Niels H. war 2015 bereits wegen des Todes von fünf Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Auch Ende 2016 sind die Ermittlungen zu seiner Mordserie noch nicht abgeschlossen.

17.1.: Die Grünen in Bremen wählen einen neuen Landesvorstand. Die Politikerin Kai Wargalla übernimmt die Nachfolge von Henrike Müller, die auf eigenen Wunsch nicht mehr antritt. Weiterer Vorsitzender bleibt Ralph Saxe.

19.1.: Ermittler veröffentlichen, dass in Stuhr und Wolfsburg nach Überfällen auf Geldtransporter DNA-Spuren von drei Ex-RAF-Mitgliedern gefunden wurden. Sie wollten mit der Beute vermutlich ihr Leben im Untergrund finanzieren. Dem Trio werden im Laufe des Jahres noch mehr Überfälle zugeordnet. Gefasst worden sind die drei bisher nicht.

20.1.: In Bremen beginnt einer der größten Wirtschaftsprozesse in der Schifffahrtsbranche. Vor Gericht steht der Ex-Reeder Niels Stolberg. Der Gründer der Schwergutreederei Beluga soll Bilanzen geschönt, Rechnungen gefälscht und Investoren hintergangen haben. Ein Urteil gibt es bisher nicht.

25.1.: Über Wochen hinweg verdurstet und verhungert eine Frau im Kreis Verden nach einem Sturz auf dem Sofa in ihrer eigenen Wohnung. Ihr Mann und ihre erwachsene Tochter unternehmen nichts, um ihr zu helfen. Wegen des qualvollen Hungertods der Frau werden die beiden zu Haftstrafen von sieben beziehungsweise drei Jahren verurteilt.

29.1.: Die rot-grüne Landesregierung erleidet eine juristische Pleite vor dem Staatsgerichtshof. Die CDU-Opposition hatte geklagt, weil die Regierung aus ihrer Sicht zu lange braucht, um auf parlamentarische Anfragen zu antworten. Die Regierung sei laut Landesverfassung verpflichtet, "unverzüglich" auf die Anfragen zu antworten, heißt es.

Februar

1.2.: Der Mörder der Küsterin aus Braunlage hat sich im Gefängnis umgebracht, teilt das Landgericht Braunschweig mit. Der Mann nahm Gift. Er war 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er seine Frau, die Mutter seiner zehn Kinder, erschossen hatte.

3.2.: In der Elbe liegt eines der größten Containerschiffe der Welt fest. Nach einem Ausfall der Ruderanlage läuft das Schiff in der Nähe von Stade auf Grund. Die 400 Meter lange "CSCL Indian Ocean" kommt erst knapp eine Woche später wieder frei, die Kosten für die Bergung des Containerriesen gehen in den zweistelligen Millionenbereich.

4.2.: Neuer Investitionsrekord in Niedersachsen: Beijing Enterprises aus China übernimmt den Müllverbrennungs-Spezialist EEW aus Helmstedt für 1,438 Milliarden Euro.

10.2.: Drei junge Leute gestehen den Brandanschlag auf ein Haus in Salzhemmendorf 2015. Vor der Tat putschten sie sich mit Rechtsrock und Alkohol auf. Bei dem Anschlag entkam eine Familie aus Simbabwe nur mit Glück einer Katastrophe. Die drei Täter werden zu Haftstrafen zwischen viereinhalb und acht Jahren verurteilt.

11.2.: Forscher veröffentlichen in Hannover, dass erstmals die von Albert Einstein vorhergesagten Gravitationswellen direkt nachgewiesen werden konnten. Die Entdeckung gilt als nobelpreisverdächtig. Auch Wissenschaftler aus Hannover sind beteiligt, zwei von ihnen haben das entscheidende Signal als erste bemerkt.

+ Die Räume des "Islamischen Fördervereins Bremen e.V". waren von der Polizei durchsucht worden. © dpa

16.2.: Bremens Innensenator Ulrich Mäurer verbietet einen salafistischen Verein. Er steht im Verdacht, Terrorkämpfer für den Syrien-Einsatz zu rekrutieren. Bei Durchsuchungen werden Computer, Festplatten, Handys, Unterlagen und Bargeld beschlagnahmt.

17.2.: Der sogenannte Supermarkträuber kommt wegen Raubmordes lebenslang hinter Gitter. Das Landgericht Hannover verurteilt den Mann wegen einer Überfallserie auf 24 Läden in mehreren Städten. In Hannover erschoss er einen 21-Jährigen, der ihn stoppen wollte.

22.2.: Mit rund 30 Treckern blockieren wütende Milchbauern die Zufahrt zum Milch- und Käsewerk in Edewecht. Sie protestieren am Standort der größten deutschen Molkerei gegen die Preise, zu denen ihnen ihre Milch abgenommen wird. Die Milchpreis-Krise hält bis Jahresende an.

26.2.: Jamie-Lee Kriewitz aus Springe bei Hannover gewinnt den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC). Sie darf Deutschland am 14. Mai in Stockholm vertreten. Dort belegt die junge Frau aber nur den letzten Platz.

26.2.: Die 15-jährige Safia S. sticht im Hauptbahnhof in Hannover einen Polizisten nieder. Erst später wird klar, dass sie im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat handelte. Ermittler werten den Angriff als die erste vom IS in Deutschland in Auftrag gegebene Terrortat. Seit Oktober steht das Mädchen in Celle vor Gericht.

März

7.3.: Ein Jahr nach der Überfahrt nach Griechenland schließt eine afghanische Flüchtlingsfamilie in Hannover überglücklich ihren auf der Flucht verloren gegangenen zehnjährigen Sohn in die Arme. Mahdi kommt aus der Schweiz zu seiner Familie, wohin er sich mit einer anderen afghanischen Familie durchgeschlagen hatte.

9.3.: Nach monatelanger Prüfung bestätigt die Medizinische Hochschule Hannover den Doktortitel von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. In der Doktorarbeit seien zwar einige Plagiate festgestellt worden, es habe aber keine Täuschungsabsicht vorgelegen, so die Hochschule.

13.3.: Eine 21-Jährige wird bei einer kurdischen Hochzeitsparty mit rund 300 Gästen in Hannover erschossen. Die Fahnder suchen nach den tödlichen Schüssen bis heute den 22 Jahre alten Cousin des Opfers. Der Vater der jungen Frau spricht in sozialen Netzwerken davon, dass seine Tochter sich einer geplanten Zwangsheirat widersetzte.

17.3.: Nach einem Brandanschlag auf eine Asylunterkunft in Salzhemmendorf verurteilt das Landgericht Hannover die beiden Haupttäter zu langen Haftstrafen. Der Brandsatz flog im August 2015 durch ein Fenster in die Wohnung einer Familie aus Simbabwe. Nur weil ein Junge bei seiner Mutter schlief, wurde niemand verletzt.

22.3.: Bei einem teuren Missgeschick verliert ein Mann in Hildesheim einen Briefumschlag mit 100 000 Euro. Das Geld legt er auf sein Autodach und vergisst beim Losfahren, den Umschlag an sich zu nehmen. Nach Polizeiangaben wähnte er die stattliche Summe zu Hause sicherer als bei der Bank, entschied sich dann jedoch um.

28.3.: Bei einem Großfeuer beim Geflügelproduzenten Wiesenhof in Lohne entsteht ein Schaden von rund 300 Millionen Euro. 400 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen an. Ursache ist ein technischer Defekt.

April

5.4.: Das Bremerhavener Eisbärbaby Lili zeigt sich erstmals der Öffentlichkeit im Zoo am Meer und nutzt den Ausflug ins Freie gleich für ein Bad.

+ Eisbärbaby Lili © Zoo am Meer

9.4.: Niedersachsens Sozialdemokraten bestätigen ihren Landesvorsitzenden Stephan Weil im Amt. Auf einem Landesparteitag in Braunschweig wird der Ministerpräsident mit 94,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

17.4.: Bei einer Party in Wolfenbüttel kracht ein Balkon in die Tiefe und reißt neun junge Menschen mit sich. Sechs Männer und drei Frauen werden teils schwer verletzt und erleiden vor allem Knochenbrüche.

+ Hans Koschnick (Archivbild). Von 1967 bis 1985 war der Sozialdemokrat Präsident des Senats in Bremen. © Rathaus

21.4.: Nur wenige Wochen nach seinem 87. Geburtstag stirbt der langjährigeBremer Regierungschef Hans Koschnick in seiner Heimatstadt Bremen. Politiker würdigen den Sozialdemokraten und einstigen EU-Administrator der bosnischen Stadt Mostar als großen Europäer und Politiker mit Herz und Verstand.

22.4.: Der Abgas-Skandal brockt VW den größten Verlust der Konzerngeschichte ein. Unterm Strich rutscht Volkswagen mit minus 1,6 Milliarden Euro massiv in die roten Zahlen.

24.4.: US-Präsident Barack Obama eröffnet zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Hannover Messe. Die USA ist in diesem Jahr Partnerland. Während seines zweitägigen Hannover-Aufenthalts trifft Obama auch Großbritanniens Premier David Cameron, Frankreichs Präsident François Hollande und Italiens Regierungschef Matteo Renzi.

27.4.: Der seit Monaten auffällige Problemwolf Kurti wird bei Bad Fallingbostel im Heidekreis erschossen. Die Aktion wird vom niedersächsischen Wolfsbüro und von der Polizei unterstützt. Das Tier hatte sich wenig scheu gegenüber Menschen gezeigt.

30.4.: Die Bürgerschaftsabgeordnete Sascha Karolin Aulepp wird auf einem Landesparteitag der SPD von den Delegierten zur Vorsitzenden der Sozialdemokraten in Bremen gewählt.

Mai

1.5.: Eine Gruppe junger Erwachsener verunglückt nahe Hannover mit dem Auto auf gerader Strecke, drei von ihnen sterben noch am Unfallort. Unter den Opfern ist der Nachwuchsspieler Niklas Feierabend des damaligen Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Die drei tödlich Verunglückten waren vermutlich nicht angeschnallt.

+ Der Wagen mit fünf Insassen war mit voller Wucht gegen einen Baum geprallt © dpa

3.5.: Nach monatelanger Hängepartie im VW-Abgasskandal beginnt der Rückruf beim Erfolgsmodell Golf. Allerdings können vorerst nur wenige Modelle des Verkaufsschlagers in die Werkstatt: Zunächst sollen die Besitzer von europaweit 15 000 Autos vom Typ Golf TDI Blue Motion per Post über die vorgezogene Software-Umrüstung informiert werden.

6.5.: Es ist ein bundesweiter Betrugsversuch um Elterngeld in Höhe von 4,9 Millionen Euro - und eine Mitarbeiterin der Elterngeldstelle in Celle lässt ihn platzen. Mit falschen Geburtsurkunden, fingierten Gehaltsabrechnungen und Krankenkassenbescheinigungen versuchen Betrüger in mehr als 200 Elterngeldstellen, an Geld zu kommen.

11.5.: Trauer um Trio-Schlagzeuger Peter Behrens: Der Star der Neuen Deutschen Welle, der mit Trio in den 80er Jahren Musikgeschichte schreibt, stirbt im Alter von 68 Jahren im Krankenhaus. Behrens lebt nach seiner Karriere von Hartz IV und macht als gefallener Star Schlagzeilen.

13.5.: Lichtblick für die VW-Tarifmitarbeiter trotz der Diesel-Krise: Die 120 000 Mitarbeiter im VW-Haustarif erhalten pro Kopf 3950 Euro Anerkennungsprämie. Die Prämie ist die Alternative für die Gewinnbeteiligung der Tarifmitarbeiter von 2015, die wegen der Verluste in der Diesel-Krise diesmal entfällt.

17.5.: Eine Serie schwerer, teils tödlich verlaufender Lastwagenunfälle auf der Autobahn 2 in Niedersachsen zwingt die Landesregierung zum Handeln. Mehr Kontrollen, eine Plakatkampagne und mobile Stauwarnungen sollen das maßgeblich von Lastwagen verursachte Unfallchaos eindämmen.

18.5.: Neue Schwierigkeiten im niedersächsischen Maßregelvollzug: Ein verurteilter Mörder nutzt in Northeim einen unbegleiteten Ausgang zur Flucht. Als der 39-Jährige während einer Therapiesitzung in das Landeskrankenhaus Moringen zurückgeholt werden soll, kann er seinen Betreuern entkommen. Das Sozialministerium steht in der Kritik.

27.5.: Ermittler nehmen einen Monat nach der Entführung eines Geschäftsmannes in Ostfriesland fünf Tatverdächtige fest - darunter eine 90-Jährige und ihr 66-jähriger Sohn. Das Opfer war 40 Stunden in der Gewalt der Täter - ein Martyrium. Der Prozess gegen die 90-Jährige und drei Komplizen beginnt Ende Oktober.

31.5.: Der Diesel-Skandal hinterlässt erneut tiefe Spuren in der VW-Konzernbilanz. Zwischen Januar und Ende März bricht der Gewinn ein, unterm Strich sackt das Ergebnis um rund ein Fünftel ab. Die Kernmarke VW mit Modellen wie dem Golf und dem Passat kann nur noch knapp den Sturz in die roten Zahlen vermeiden.

Juni

1.6.: Stiftungshochschulen abschaffen, Lehrerstellen abbauen, Subventionen kürzen: Der Landesrechnungshof schlägt im Kampf gegen den Investitionsstau bei der öffentlichen Infrastruktur eine Radikalkur vor. Die obersten Rechnungsprüfer stellen fest: "Das Land hat die niedrigste Investitionsquote aller Länder."

3.6.: Auf diese Nachricht hat Volkswagen lange warten müssen: Das Kraftfahrt-Bundesamt erlaubt dem Konzern den Rückruf von mehr als 800 000 manipulierten Diesel-Fahrzeugen. Das ist die größte Zahl von freigegebenen Autos seit dem Beginn der Rückrufaktion im Januar.

6.6.: Gefährliches Fahrwasser für die Bremer Landesbank: Faule Schiffskredite in bedrohlicher Höhe lassen das Geldhaus um Finanzspritzen und die eigene Zukunft ringen. Die Hansestadt, die die Bank zu 41 Prozent besitzt, bittet den Mehrheitseigner NordLB aus Hannover um Hilfe.

8.6.: "Blauer Brief" für Bremen: Der Stabilitätsrat von Bund und Ländern fordert zusätzliche Sparanstrengungen im kleinsten Bundesland. Die vom Land angekündigten Maßnahmen reichten nicht aus, urteilen die Stabilitätswächter. Bremen ist mit über 20 Milliarden Euro verschuldet.

20.6.: Neue Runde im Abgas-Skandal bei Volkswagen: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher Marktmanipulation gegen Ex-VW-Boss Martin Winterkorn und den amtierenden VW-Markenchef Herbert Diess. Gegen die Manager liegt ein Anfangsverdacht vor, die Finanzwelt zu spät über den Abgas-Skandal informiert zu haben.

+ © dpa Niels H. versteckt sein Gesicht hinter einem Aktendeckel. © dpa

22.6.: Der Krankenpfleger Niels H. hat laut Ermittlern weit mehr Menschen getötet als bekannt. Bei 27 von 99 exhumierten ehemaligen Patienten des Klinikums Delmenhorst werden Rückstände eines Herzmedikaments entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Pfleger für mindestens 33 Todesfälle verantwortlich ist.

26.6.: Drei im Untergrund lebende Ex-RAF-Terroristen haben möglicherweise wieder zugeschlagen: Nach einem Überfall Schwerbewaffneter auf einen Geldtransporter im Kreis Wolfenbüttel prüfen die Ermittler Zusammenhänge mit früheren Raubüberfällen des kriminellen Trios.

28.6.: Die Abgas-Affäre wird Volkswagen in den USA bis zu 15 Milliarden Dollar kosten. Ein entsprechendes Paket sieht Rückkäufe, Entschädigungen und Strafen vor. Nach monatelangen Verhandlungen erzielt VW eine Einigung mit US-Behörden und Klägern. Hunderttausende Dieselmodelle in den USA müssen zurückgekauft oder umgerüstet werden.

Juli

4.7.: Nach dem Unfalltod des Fußballers Junior Maland muss der Fahrer des Wagens 4000 Euro zahlen, wie das Amtsgericht Minden entscheidet. Der 21-jährige Freund des Fußballers steuerte das Fahrzeug, in dem der Wolfsburger Bundesliga-Profi bei einem Unfall im Januar 2015 auf der A2 bei Porta Westfalica gestorben war.

5.7.: Ein Häftling aus der JVA Rosdorf bei Göttingen entwischt seinen Begleitern bei einem Ausgang - zuvor ist der Mann bereits zweimal aus dem Maßregelvollzug geflohen. Zwei Tage später stellt sich der 39-Jährige in Minden. Die Flucht folgt nach einer Reihe von Fällen, in denen Straftäter aus dem Maßregelvollzug geflohen waren.

12.7.: Bei einem Streit in Oldenburg schlägt ein 28-Jähriger seinen Vater in dessen Wohnung nieder und lässt ihn stundenlang schwer verletzt bis zu seinem Tod liegen. Zuvor trinken die beiden gemeinsam Alkohol. Warum es danach zum Streit kommt, bleibt unklar.

19.7.: Ein Bundespolizist aus Hannover wird wegen des Besitzes von Kinderpornos und einer illegalen Waffe zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Gegen ihn war zunächst wegen Folter-Vorwürfen ermittelt worden, weil er ein Foto eines gefesselten Flüchtlings mit einem verächtlichen Kommentar an Kollegen schickte.

22.7.: Gegen die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim werden Vorwürfe erhoben, weil jahrelang nichts gegen ein Seminar mit antisemitischem Inhalt unternommen wurde. Später legt die Dekanin der verantwortlichen Fakultät ihr Amt nieder, auch Präsidentin Christiane Dienel zieht sich aus der Führung zurück.

26.7.: VW bekommt im Streit um manipulierte Abgaswerte grünes Licht für einen Milliarden-Vergleich mit US-Klägern. Der Wolfsburger Autobauer einigt sich mit Kunden und US-Behörden auf Zahlungen von bis zu 13,4 Milliarden Euro, um Zivilklagen in den USA beizulegen.

26.7.: In Goslar wird ein wenige Stunden altes Baby in der Nähe des Busbahnhofs ausgesetzt. Der kleine Junge wird in einer Plastiktüte gefunden. Er überlebt. Die Mutter bleibt verschwunden.

27.7.: Nach fünf Jahren wissenschaftlicher Untersuchungen kehrt "Bernie", die einzige noch erhaltene Moorleiche Ostfrieslands, nach Emden zurück. Forscher hatten das aus dem frühen Mittelalter stammende Skelett aufwendig untersucht und präpariert.

29.7.: In Wolfsburg wird die Versetzung von Polizeichef Hans-Ulrich Podehl bekannt. Zwei Monate später werden Ermittlungen gegen ihn wegen Stalking-Vorwürfen eingestellt - Podehl soll die Kripo-Chefin mit Whatsapp-Nachrichten belästigt haben. Auch Braunschweigs Polizeipräsident Michael Pientka steht in der Kritik.

August

5.8.: Ein 32-Jähriger gesteht im Landgericht Hannover, seiner Ex-Freundin im Februar Rohrreiniger ins Gesicht gekippt zu haben. Die Frau ist dauerhaft im Gesicht entstellt. Das Gericht verurteilt den Mann noch im August zu zwölf Jahren Haft.

9.8.: Einer jungen Witwe wird heimtückischer Mord vorgeworfen: Die 21-Jährige aus dem Kreis Hildesheim soll ihren 62 Jahre alten Ehemann erschossen haben, um mit ihrem Liebhaber ungestört in den Urlaub fahren zu können.

16.8.: Der erste Spatenstich für den weiteren sechsspurigen Ausbau der Autobahn 7 wird gesetzt: Die Arbeiten beginnen zwischen Bad Fallingbostel und dem Dreieck Walsrode. Das rund acht Kilometer lange Teilstück soll im Herbst 2019 fertig sein.

22.8.: Eine muslimische Frau in Osnabrück darf weiterhin keinen Gesichtsschleier im Unterricht eines Abendgymnasiums tragen. Das Verwaltungsgericht lehnt einen Antrag der Frau auf vorläufigen Rechtsschutz ab. Die 18-Jährige, eine Deutsche muslimischen Glaubens, war gegen die Entscheidung ihrer Schule vorgegangen.

23.8.: Nach Wespenstichen stirbt ein 78 Jahre alter Mann in Bremen. Bei Gartenarbeiten findet er ein Erdwespennest. Die Tiere stechen den Mann im Mund-Rachenraum. Die Zunge schwillt so stark an, dass der Rentner erstickt.

+ Drei 15 Jahre alte Jungen waren auf den 222 Meter hohen Fernsehturm in Molbergen geklettert. © dpa

24.8.: Eine Mutprobe von vier Jugendlichen im Kreis Cloppenburg löst einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus: Die Jungen klettern auf den 222 Meter hohen Fernsehturm in Molbergen. Zeugen verständigen die Polizei, die Jungen klettern unbemerkt vom Turm und flüchten.

26.8.: Bei Renovierungsarbeiten im Landtag in Hannover stoßen Bauarbeiter auf menschliche Knochen. Zunächst wird vermutet, dass es sich um die sterblichen Überreste des Grafen Philipp Christoph von Königsmarck handeln könnte, der 1694 in Hannover spurlos verschwand. Später wird dann klar, dass diese Annahme wohl nicht stimmt.

27.8.: Bei einem Zusammenstoß von zwei Sportbooten im Ammerland sterben zwei junge Leute, eine weitere Frau wird lebensgefährlich verletzt. Beide Boote mit je vier Menschen an Bord waren vom Hafenfest in Barßel gekommen. Die Bootsführer waren angetrunken.

29.8.: Die niedersächsischen Lehrer fühlen sich bei Inklusion und Sprachförderung von den Landesbehörden allein gelassen. Das ist das Ergebnis einer Online-Befragung des Kultusministeriums, an der 10 000 Schulleiter, Lehrer und pädagogische Mitarbeiter teilgenommen haben.

September

7.9.: Im Osnabrücker Prozess um tödliche Schüsse in einem türkischen Supermarkt wird ein 40-Jähriger zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren verurteilt. Im Oktober 2015 hatte der Verurteilte einen 45-Jährigen aus kurzer Distanz mit sechs Schüssen getötet.

10.9.: Nach einem Brand in einem Altenheim im Kreis Vechta stirbt ein 72 Jahre alter Mann. Elf weitere Heimbewohner werden bei dem Feuer in der kleinen Gemeinde Bakum verletzt, einer davon lebensgefährlich.

11.9.: Die CDU wird bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen stärkste Kraft. Sie holt in Landkreisen und kreisfreien Städten 34,4 Prozent und liegt damit vor der SPD (31,2), den Grünen (10,9), der AfD (7,8), der FDP (4,8) und der Linken (3,3).

13.9.: Ein für rund 27,5 Millionen Euro gebautes Zentrum zur Alzheimer-Forschung wird in Göttingen eröffnet.

14.9.: Wegen der Kosten für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen beschließt Niedersachsens Landtag einen Nachtragshaushalt mit einem Volumen von 29,2 Milliarden Euro. Darin sind mehr als 1,9 Milliarden Euro für die Flüchtlinge vorgesehen - rund eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr.

+ Nicolas Cage enthüllte seinen Stern auf dem "Walk of Fame" in Oldenburg © dpa

15.9.: Ein Weltstar in der Provinz: Oscar-Preisträger Nicolas Cage ist Ehrengast des 23. Internationalen Filmfests in Oldenburg.

17.9.: Die CDU geht mit dem früheren Kultusminister Bernd Althusmann als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2018. Parteivorstand und Landtagsfraktion geben die Entscheidung in Hannover bekannt.

27.9.: Eine junge Mutter und ihre beiden Kinder kommen beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Personenzug in Oerel ums Leben. Die Polizei geht davon aus, dass die 28 Jahre alte Fahrerin den Zug an dem unbeschrankten Bahnübergang übersehen hatte.

27.9.: Niedersachsen erhält erstmals Weinbaurechte und wird damit formal zum Weinanbaugebiet. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung genehmigt zehn Antragstellern insgesamt rund 7,6 Hektar für Rebpflanzungen.

30.9.: In einem Koffer in einer Wohnung in Hannover entdeckt ein Mann ein lebendes Baby und das Skelett eines toten Säuglings. Gegen die 22-jährige Mutter und Lebensgefährtin des Mannes wird Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Sie schweigt zu den Vorwürfen.

Oktober

5.10: Die Fluggesellschaft Etihad und der Touristikkonzern Tui aus Hannover planen einen gemeinsamen neuen Anbieter für Urlaubsflüge. Die arabische Airline und Tui bestätigen laufende Gespräche.

6.10.: Die Fluglinie Tuifly sagt wegen kurzfristiger Krankmeldungen der Crews alle ihre Flüge ab. Insgesamt sollen 108 Flüge ausfallen. Seit mehreren Tagen melden sich Crew-Mitglieder krank - Tuifly steht vor einem Umbau, Arbeitnehmervertreter fürchten Job-Verluste.

+ Tamme Hanken stirbt an Herzversagen. © dpa

10.10.: Tamme Hanken, als XXL-Ostfriese bekanntgewordener Tierheilpraktiker aus Filsum in Ostfriesland, stirbt überraschend an einem Herzversagen.

11.10.: Zwei Männer und eine Frau werden in Hannover von einem Güterzug erfasst und getötet. Die Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus.

17.10.: Eine Reproduktionsklinik darf einem Urteil des Amtsgerichts Hannover zufolge den Namen eines Samenspenders nicht länger verheimlichen. Eine 21-jährige Frau, die als Retortenbaby zur Welt kam, hatte auf Herausgabe des Namens ihres Erzeugers geklagt.

19.10.: Die Polizei in Hannover überführt einenEhemann, der vor 24 Jahren seine Frau erwürgt und ihre Leiche anschließend in ein Metallfass eingeschweißt hat. Nach einem Geständnis des Mannes wird das Fass mit dem mumifizierten Leichnam der Frau in einer Garage in Neumünster (Schleswig-Holstein) gefunden, wo der Mann nun lebt.

20.10.: Acht Monate nach der Messerattacke einer radikalisierten Schülerin auf einen Polizisten in Hannover beginnt in Celle der Prozess gegen die 16-Jährige. Die Bundesanwaltschaft wirft der Deutsch-Marokkanerin Safia S. versuchten Mord und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor.

24.10.: Der Volkswagen-Konzern eröffnet seine 121. Fabrik. Das Werk im westpolnischen Wrzesnia (deutsch: Wreschen) baut von nun an den neuen VW-Großtransporter Crafter sowie das baugleiche Modell TGE für die Konzerntochter MAN.

26.10.: Der Untersuchungsausschuss zum Großeinsatz wegen möglicher Terrorgefahr im Februar 2015 in Bremen legt seinen Abschlussbericht vor. Nach Einschätzung der Experten gab es gravierende Fehler. Demnach war die Polizei nicht vorbereitet auf eine "terroristische Sonderlage".

November

1.11.: Der erste Zusammenschluss zweier Landkreise in Niedersachsen seit den 70er Jahren tritt in Kraft. Nach jahrelanger Vorbereitung fusionieren Göttingen und Osterode zum neuen Landkreis Göttingen.

2.11.: Nach dem Verlust der rot-grünen Mehrheit bei der Kommunalwahl im September regiert die SPD in der Landeshauptstadt Hannover künftig mit den Grünen und der FDP, eine förmliche Koalition gibt es aber nicht. Das teilen die drei Fraktionen mit.

6.11.: VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch gerät wegen des Verdachts auf Marktmanipulation im Abgasskandal ins Visier der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt neben zwei weiteren Beschuldigten nun auch gegen Pötsch.

6.11.: Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies eröffnet in Teheran eine niedersächsische Repräsentanz, die heimischen Firmen den Einstieg in den iranischen Markt erleichtern soll.

8.11.: Die Sicherheitsbehörden nehmen in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen fünf mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz IS fest. Unter ihnen ist der Iraker Abu Walaa, der als prägende Figur der bundesweit einflussreichen Islamisten-Szene in Hildesheim gilt.

13.11.: Im Fall einer vermissten Millionärin aus dem ostfriesischen Leer wird ein 55-jähriger Mann festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, mit dem Verschwinden der 66-Jährigen zu tun zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau tot ist.

16.11.: Bei einer Wildente wird erstmals seit Beginn der aktuellen Epidemie in Niedersachsen das gefährliche Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen. Das tote Tier wird von einem Spaziergänger am Eixer See im Kreis Peine gefunden.

18.11.: Der über Monate ausgehandelte sogenannte Zukunftspakt bei Volkswagen bringt der Belegschaft empfindliche Jobkürzungen - zugleich sollen wichtige neue Themen angegangen werden. Allein in Deutschland fallen bis zum Jahr 2025 bis zu 23 000 Stellen weg, wie Unternehmen und Betriebsrat mitteilen.

+ Die Polizei sichert in der Straße die Spuren © dpa

20.11.: Eine junge Frau wird mit einem Strick um den Hals an ein Auto gebunden und 250 Meter weit durch Hameln geschleift. Das 28-jährige Opfer schwebt in Lebensgefahr. Der frühere Lebensgefährte der Frau wird wegen versuchten Mordes verhaftet. Als Motiv wird ein Streit um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn vermutet.

24.11.: Wegen steigender Risiken im schwierigen Geschäft mit Schiffskrediten stellt sich die Norddeutsche Landesbank 2016 auf einen Milliardenverlust ein. Einen wesentlichen Anteil daran hat die Bremer Landesbank (BLB), die von der NordLB bis zum Jahresende vollständig übernommen werden soll.

25.11.: Nach der Mordserie des Ex-Pflegers Niels H. in zwei Krankenhäusern erhebt die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage gegen sechs Verantwortliche aus der Klinik Delmenhorst. Ihnen wird Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen, wie die Behörde mitteilt.

26.11.: Mit Bernd Althusmann als Spitzenkandidat will Niedersachsens CDU bei der Landtagswahl 2018 zurück an die Macht. Der frühere Kultusminister wird in Hameln einstimmig zum Herausforderer von Regierungschef Stephan Weil nominiert. Althusmann löst außerdem David McAllister als CDU-Landeschef ab.

Dezember

1.12.: In 19 niedersächsischen Städten und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt tritt die Mietpreisbremse in Kraft. Wenn dort Objekte neu vermietet werden, dürfen die Preise nicht frei festgelegt werden, sondern höchstens zehn Prozent über den ortsüblichen Mieten liegen.

1.12.: Es ist ein sichtbares Zeichen für das wiederaufgeblühte jüdische Leben in Deutschland: Zwei Rabbiner und einen Kantor führt das Potsdamer Abraham Geiger Kolleg in Hannover in ihr Amt ein.

6.12.: In Hannover kommen die Mitglieder einer neuen Kommission für die Belange von Kindern in Niedersachsen zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Die Gruppe besteht aus vier Landtagsabgeordneten und sechs Experten aus Wissenschaft und Jugendarbeit.

9.12.: Die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden zu islamistischen Bedrohungen in Niedersachsen sind nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius nicht von politischen Vorgaben beeinflusst worden. Einen entsprechenden Vorwurf der Opposition weist Pistorius vor dem Terror-Untersuchungsausschuss des Landtags zurück.

+ Ein 24-Jähriger muss sich nach tödlichem Motorradunfall wegen Mordes verantworten © Photoka.de

12.12.: Wegen Mordes muss sich ein Motorradfahrer, der in der Bikerszene mit YouTube-Videos seiner riskanten Touren bekannt wurde, vor dem Landgericht Bremen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24 Jahre alten Studenten vor, mit seinem Motorrad einen Fußgänger überfahren zu haben, der bei Rot über die Straße ging.

15.12.: Nach der Festnahme eines illegal in Deutschland lebenden Marokkaners wegen Vergewaltigungsvorwürfen räumt die Ausländerbehörde eine Panne ein. Der Mann hätte Deutschland längst verlassen haben sollen, sei aber auch nach einer verhängten Bewährungsstrafe wegen Diebstahldelikten nicht in Abschiebehaft genommen worden.

15.12.: Erstmals in der Geschichte Niedersachsens verabschiedet der Landtag einen Haushalt ohne neue Schulden. Mit den Stimmen von SPD und Grünen beschließt das Parlament einen Etat von rund 30,4 Milliarden Euro für 2017 und knapp 31 Milliarden Euro für 2018.

21.12.: Der illegale Anbau von Cannabis in Niedersachsen geht ungebremst weiter. Ähnlich wie in den Vorjahren hebt die Polizei auch 2016 wieder mehr als zwei Dutzend Groß-Plantagen mit jeweils über 100 Pflanzen aus (Stichtag 30. November).

