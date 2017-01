Umfrage: Rot-Grün hätte keine Mehrheit in Niedersachsen mehr 

Hannover - Ministerpräsident Weil und seine Regierung kommen bei den Menschen in Niedersachsen gut an. Trotzdem zeigt eine Umfrage: Ein Jahr vor der Landtagswahl reichen die Werte nicht für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition. Haben CDU und FDP die Kraft zum Machtwechsel?

Ein Jahr vor der Wahl muss das rot-grüne Bündnis im niedersächsischen Landtag um seine Wiederwahl bangen. Nach einer am Freitag veröffentlichten Erhebung von Infratest dimap im Auftrag des NDR Fernsehmagazins "Hallo Niedersachsen" käme die SPD auf 31 Prozent, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre. Die Grünen erhielten 14 Prozent.

Die CDU kann sich mit 35 Prozent als stärkste Partei platzieren, verliert aber im Vergleich zu ihrem Wert vor eineinhalb Jahren fünf Prozentpunkte, während SPD und Grüne stabil bleiben. Die FDP kommt in der Umfrage auf 6 Prozent, damit würde es auch für Schwarz-Gelb keine Mehrheit geben.

AfD bei acht Prozent

Als viertstärkste Kraft kann sich die AfD etablieren. Sie würde mit acht Prozent erstmals in den Landtag einziehen, damit blieben die Rechtspopulisten in Niedersachsen aber unter dem aktuellen Bundesdurchschnitt. Die Linke würde mit vier Prozent den Einzug in den Landtag erneut verpassen.

CDU-Landeschef Bernd Althusmann wertete die Umfrage trotz deutlicher Verluste für seine Partei als "gutes Zeichen". Zahlreiche politische Entscheidungen auf Bundesebene, auch in der Flüchtlingspolitik, hätten sich im vergangenen Jahr auf die Gesamtsituation der CDU ausgewirkt. Die SPD liege aber mit 31 Prozent immer noch hinter der CDU. "Von daher ist gegen uns keine Regierungsbildung möglich. Grüne und SPD haben keine Mehrheit in Niedersachsen", sagte Althusmann.

SPD-Fraktionschefin Johanne Modder sagte: "Die Zahlen zeigen, dass die Niedersachsen Stephan Weil als Ministerpräsident wollen." 63 Prozent der FDP-Anhänger und 62 Prozent der CDU-Anhänger seien zufrieden mit der Arbeit des Kabinetts. Die CDU habe im Vergleich zu den letzten Jahren an Zustimmung verloren, die SPD bleibe stabil, sagte Modder. "Der Niedersachsen-Trend bestätigt die gute Arbeit unserer Landesregierung."

Zufriedener als vor anderthalb Jahren

Generell zeigten sich die 1.000 in der Umfrage befragten Niedersachsen zufriedener mit der Arbeit der rot-grünen Landesregierung als vor anderthalb Jahren. Die Zustimmung lag bei 63 Prozent. Trotzdem müsste sich Ministerpräsident Weil einen dritten Koalitionspartner ins Boot holen, damit es für eine Regierungsmehrheit reicht.

Nur ein knappes Drittel der Niedersachsen glaubt, dass es im Falle eines Regierungswechsels unter der CDU besser laufen würde. Knapp jeder zweite (48 Prozent) dagegen stellt das infrage.

Diese Stimmung spiegelt sich auch in den Zustimmungsraten zu den Politikern wider. Ministerpräsident Weil führt mit 63 Prozent Rückhalt die Liste an, gefolgt von Innenminister Boris Pistorius (49 Prozent). Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl Althusmann kommt auf einen Popularitätswert von 34 Prozent.

Die Zuversicht der Niedersachsen ist im Vergleich zu den Umfragewerten von anderthalb Jahren leicht zurückgegangen, es bleibt aber bei einer positiven Grundstimmung.

Knapp sechs von zehn Wahlberechtigten (57 Prozent) äußern sich zuversichtlich zu den Verhältnissen im Land, nur ein Drittel sieht Anlass zur Sorge. Ein umgekehrtes Bild ergibt sich bei den AfD-Anhängern: Drei Viertel von ihnen betrachten die Dinge pessimistisch, nur 15 Prozent haben eine optimistische Grundstimmung.

Obwohl die Flüchtlingszahlen zuletzt rückläufig waren, stellt das Thema Migration für 39 Prozent der Befragten das derzeit größte Problem dar. Mit 33 Prozent folgt an zweiter Stelle die Schul- und Bildungspolitik. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt benennen 12 Prozent als wichtigstes Problem.

