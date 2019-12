Jagd auf Rodewalder Wolf frustriert Minister Lies - Bundestag erleichtert Abschuss

Aggressive Wölfe - hier ein Tier im Wolfcenter Dörverden - sollen in Niedersachsen einfacher bejagbar sein.

Aggressive Wölfe in Niedersachsen sollen leichter zum Abschuss freigegeben werden. Die Jagd auf den Rodewalder Wolf sei frustrierend, jetzt reagiert der Bundestag.

Abschuss aggressiver Wölfe in Niedersachsen soll einfacher werden

Umweltminister Lies ist frustriert von Jagd auf Rodewalder Wolf

Neue Wolfs-Verordnung für Niedersachsen soll Jägerschaft Klarheit verschaffen

Update, 20. Dezember: Nach monatelangem Streit hat der Bundestag ein neues Gesetz verabschiedet, das den Abschuss von Wölfen zum Schutz von Schafen und weiteren Weidetieren erleichtert. Ein Abschuss soll auch dann möglich sein, wenn es nicht eindeutig ist, welcher Wolf für die Tierrisse verantwortlich ist.

Der Deutsche Bauernverband geht das Gesetz nicht weit genug. Es sei nur ein „erster kleiner Schritt in die richtige Richtung“, heißt es von dem Verband. Weiter sprach der Bauernverband von einer „effektiven Regulierung“.

Wolf in Niedersachsen: Umweltministerin Schulze präsentiert Pläne

Update, 19. Dezember: Der Abschuss von Wölfen in Deutschland soll erleichtert werden. Nach den Plänen von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) soll ein Abschuss von Tieren eines Wolfsrudels möglich sein, auch wenn nicht genau klar, welcher Wolf für die Nutztierrisse verantwortlich ist. Es sollen so lange Tiere abgeschossen werden, bis die Attacken aufhören, auch wenn dabei ein gesamtes Rudel getötet werde, heißt es aus Berlin.

Gleichzeitig soll das Füttern und Anlocken von Wölfen verboten werden, damit sich die Tiere nicht an Menschen gewöhnen. Die Umweltschutzorganisation WWF begrüßte die Pläne, weil Ausnahmen vom strengen Schutzstatus des Wolfes enge Grenzen gesetzt werden sollen. Die Tötung eines Wolfes bleibe die letzte Möglichkeit, um das Miteinander von Menschen, Weide- und Wildtieren zu ermöglichen. (dpa)

Wölfe in Niedersachsen: Minister Lies will aggressive Tiere abschießen lassen

Erstmeldung, 18. Dezember: Hannover - Niedersachsen-Umweltminister Olaf Lies will im kommenden Frühjahr eine Wolfs-Verordnung auf den Weg bringen, die das Abschießen aggressiver Wölfe erleichtern soll.

Sobald das neue Bundesnaturschutzgesetz voraussichtlich im Februar 2020 verabschiedet ist, könne eine Landesverordnung zum Thema Wolf in Niedersachsen erarbeitet werden, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Landtag in Hannover.

Problem-Wolfsrudel in Niedersachsen sollen bejagbar werden

Vor allem solle der Jägerschaft mit der Verordnung eine Rechtsgrundlage gegeben werden, Wölfe aus Problem-Rudeln in Niedersachsen zu jagen. Dabei wären Jäger nicht mehr in der Pflicht, das individuell als problematisch ausgemachte Tier zu treffen und müssten keine Strafe fürchten, wenn der Schuss einen anderen Wolf aus dem Rudel trifft.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies räumte ein, dass die seit zehn Monaten ergebnislose Jagd auf den Rodewalder Problemwolf im Kreis Nienburg frustrierend sei: „Ohne die Jäger sehe ich nicht, dass wir zukünftig in der Lage sind, das zu machen.“

Wolfskadaver in Dörverden: Todesursache gibt Rätsel auf

Vor kurzem ist ein toter Wolfsrüde in Dörverden (Landkreis Verden) gefunden worden. Zunächst wurde vermutet, dass es sich um den Rodewalder Wolf handele, der als Problemtier zum Abschuss freigegeben ist. Die genaue Todesursache bleibt ungeklärt, hieß es vom Umweltministerium Niedersachsen.

Auch im Landkreis Diepholz tauchen vermehrt Wölfe auf. Zuletzt sind Wölfe in Diepholz und Drebber (SG Barnstorf) gesichtet worden. Ein Kalbszüchter machte derweil eine grausame Entdeckung, die Tierhalter in der Region verunsichert.

Anzahl der Wölfe in Niedersachsen steigt weiter

Die Zahl der Wölfe in Niedersachsen liege inzwischen bei über 200. Es gebe 23 Rudel, 6 Paare sowie zusätzlich noch einzelne Wölfe, berichtet kreiszeitung.de*. Die steigende Zahl an Wölfen und Wolfsrudeln ist in ganz Deutschland erkennbar.

Der FDP-Abgeordnete Hermann Grupe hatte Lies zuvor der Untätigkeit bezichtigt: „Sie beschwichtigen, beschönigen, sie machen einfach nichts.“ Die Verordnung habe Lies schon länger angekündigt. Der Wolf steht unter Naturschutz, Abschüsse sind derzeit nur in streng geregelten Ausnahmefällen zulässig.

dpa/jdw

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.