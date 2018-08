Italienischer Hersteller warnt vor Plastik in gehackten Tomaten

Umtausch möglich

Braunschweig - Verbraucher in Niedersachsen werden vor möglichen Plastikstücken in Dosen mit gehackten Tomaten gewarnt. Der italienische Lebensmittelhersteller Le Specialità Italiane srl habe deshalb sein Produkt zurückgerufen, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig am Donnerstag mit.